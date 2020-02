18:36 Uhr

Wehringen wird seinem Ruf als Faschingshochburg gerecht

Unter dem Motto „Bärenstark“ feiern beim Umzug in der „Faschingshochburg an der Singold“ Tausende mit mehr als 40 Fußgruppen, Garden und Wagen die närrische Zeit.

Von Anja Fischer

Wenn Bären, Giraffen und Pinguine scharenweise nach Wehringen kommen und sich auch Hirsche, die Hexen, Indianer und Cowboys einfinden, ist es wieder soweit – Faschingszeit in der Faschingshochburg an der Singold. Und wenn der Faschingsclub Wehringen (FCW) ruft, dann kommen auch alle gerne: zum Feiern, Party machen und gute Laune haben. Fast egal, wie dabei das Wetter ist. Nur wenige ließen sich gestern von Windböen und bewölktem Himmel abschrecken und verpassten die große Faschingsparty, die quasi in der gesamten Innenstadt von Wehringen gefeiert wurde. Bester Laune wurde der Faschingssonntag mit seinem großen Umzug gefeiert und die bunten Kostüme und „Maschkerle“ waren nicht nur auf der Umzugsstrecke, sondern auch bei den Besuchern daneben eine Augenweide. Was machte es da schon, dass ab und an ein Hut oder ein Schal über die Straßen geweht wurde?

Ausgemachte Faschingsmuffel hatten es in der Faschingshochburg zwischen Bobingen und Schwabmünchen gestern sicherlich schwer: Schon auf dem Hinweg sah man vor allem diejenigen, die später noch rund um den Rathausplatz weiter feiern wollten, zu Fuß und im Kostüm anrücken. Ein Höhepunkt auch für die vielen Familien mit Kindern, die sich schon auf die vielen „Guatzla“, Popcorn und Lutscher freuten, die von den Umzugsteilnehmern fleißig verteilt wurden. Zum Einsammeln hatten in diesem Jahr wirklich alle etwas dabei: das diesjährige Faschingsabzeichen und damit die Eintrittskarte zum Umzug waren praktische rote Sportbeutel mit FCW-Abzeichen.

Tausende säumen die Umzugsstrecke in Wehringen

Tausende Menschen waren es trotz Wetter und Co., die dem Ruf des FCW folgten und sich fröhlich entlang der Umzugsstrecke postierten, um den besten Blick auf Fußgruppen und Faschingswagen zu haben und ganz dicht dran zu sein. „Bärenstark“ – seinem Motto in diesem Jahr blieb der FCW treu. Schon im Vorfeld wurde in der Turnhalle mit den Umzugsteilnehmern gefeiert, auf dem Rathausplatz gab es dazu Essen, Getränke und Musik zur Einstimmung.

Mehr als vierzig Fußgruppen, Garden und Wagen waren es dann wieder, die sich gemeinsam über Dorfstraße und Hauptstraße bis zum Wehringer Rathausplatz schlängelten. Mit dabei: der Gartenbauverein Wehringen, der für Plastikfreiheit warb, die Hauptsträssler mit einem „Mensch ärgere Dich nicht“ und der Lechfelder Fasnachtskrampf, der diesmal die Nikoläuse noch vor den Osterhasen ins Supermarktregal legte. Die Hütte Schwabegg war als „Knastis“ unterwegs, die FSV-Jugend hatte sich das Motto „Disney“ auf die Fahnen geschrieben. Als Zoo war der Katholische Burschenverein Großaitingen auf der Straße, der Menkinger Vollgas Haufa hatte die Schlümpfe ausgepackt und die Singolder Faschingschaoten brüllten mit dem König der Löwen. „Dia de Los Muertos“, den mexikanischen Totentag zeigte die Jugendinitiative Scheuring auf ihrem Wagen, während die Gauditruppe Stauden sich als Superhelden präsentierte und die Faschingsfreunde Hiltonia als Hänsel und Gretel Jagd auf Hexen machten.

Von den Wagen fliegen Süßigkeiten in die Menge

Heiß begehrt, nicht nur bei den kleinen Faschingsbesuchern, waren wieder die Süßigkeiten, sowie Erdnuss-Flips- und Popcorntüten, die zahlreich von den Wagen geworfen oder vom Fußvolk verteilt wurden. Auch Bürgermeister Manfred Nerlinger warf vom Wagen des FCW fleißig die kleinen Naschereien in die teilweise recht bunt kostümierte Menge. Friedlich und bester Laune konnte der gut zweistündige Umzug von allen Besuchern genossen werden. Viele trafen sich nach dem Umzug noch auf dem Rathausplatz, wo im beheizten Festzelt und in der Turnhalle bis in die Nacht weitergefeiert wurde.

Andere hatten weniger Glück: Gleich nach dem Umzug schickte sich die Straßenreinigung an, die von Konfettiregen und Plastikflaschen übersäten Straßen zu reinigen, damit sie wieder für den Verkehr geöffnet werden konnten. Insgesamt bewies der Wehringer Faschingsumzug wieder ein großes Maß an bewährter Organisation. Nicht zuletzt deshalb kommen viele Teilnehmer und Besucher schon seit vielen Jahren immer wieder am Faschingssonntag in die Singoldcity und Faschingshochburg.

