vor 56 Min.

Welche Art Bürgermeister darf es sein?

In Langenneufnach diskutiert der Gemeinderat, ob man künftig ein hauptamtliches Oberhaupt braucht

Von Karin Marz

Mit einem heiklen Thema hat sich der Gemeinderat von Langenneufnach während der jüngsten Sitzung befasst. Es ging um die Frage, ob der künftige Bürgermeister haupt- oder ehrenamtlich tätig sein solle.

Bürgermeister Josef Böck, der diesen Punkt auf die Tagesordnung gesetzt hatte, wird bei der Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr nicht mehr antreten. Der Antrag, die Diskussion über dieses Thema, bei dem auch die Einkommenszahlen auf den Tisch kamen, zu verschieben, wurde vom Gemeinderat abgelehnt. Mit ein Auslöser für den Anstoß dieser Diskussion war für Böck die Aussage von Landrat Martin Sailer, dass das Amt des ersten Bürgermeisters zeitlich nicht mehr ehrenamtlich ausgeübt werden könne.

Böck selbst übt das Amt des Bürgermeisters seit 30 Jahren im Ehrenamt aus und hat daher im Prinzip keine vorgeschriebene Mindestarbeitszeit. Er erklärte, dass ein ehrenamtlicher Bürgermeister nur soviel Arbeitszeit aufwenden müsse, wie es die Arbeiten erfordern. Allerdings verlangen die anstehenden Termine und Verpflichtungen eine konstante und regelmäßige Einsatzbereitschaft des Bürgermeisters, da viele behördlichen Termine vor allem untertags stattfinden, erklärte Böck und fuhr fort: „Neben den vielen Terminen kommen zudem viele Bürger unangemeldet zu mir ins Büro, um Anliegen vorzubringen.“

Er stellte die Frage in den Raum: „Will die Gemeinde nur verwaltet werden oder sich auch weiter entwickeln? Bei einer gewünschten Weiterentwicklung ist aus meiner Sicht mehr Zeit nötig.“ Gleichzeitig erklärte er auch, dass es schon in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen zu diesem Thema gegeben hat, jedoch eine hauptamtliche Tätigkeit des Bürgermeisters vom Gemeinderat bislang abgelehnt wurde: „Ich selber habe zwar nichts mehr von einer Änderung. Aber ich will mich für meinen Nachfolger einsetzen.“

Ein hauptamtlicher Gemeindechef würde gemäß der aktuellen Besoldungstabelle bei einer Einwohnerzahl bis 2000 ein Einkommen von 5086 Euro verdienen. Ein ehrenamtlicher Bürgermeister kommt hierbei auf einen Verdienst zwischen 2900 Euro und 4386 Euro. Wie viel der Bürgermeister dann tatsächlich verdient, entscheidet immer der Gemeinderat. „Den Höchstsatz habe ich aber in den vergangenen Jahren nie erhalten“, sagte Böck. Die Gemeinde müsste für einen hauptamtlichen Rathauschef eine monatliche Summe inklusive aller Nebenkosten von 8300 Euro tragen, für einen Ehrenamtlichen hingegen nur 5000 Euro.

Zweiter Bürgermeister Gerald Eichinger, der sich bei der kommenden Wahl als Nachfolge-Kandidat zur Verfügung stellt, lobte Böck für die viele Zeit, die er für das Amt aufgewendet hatte und machte deutlich, dass Böck auch einen Zweitjob hätte annehmen können. Er plädierte allerdings dafür, dass der künftige Bürgermeister seine Tätigkeit weiterhin im Ehrenamt ausführen solle. Er vertrat die Meinung, dass ein Bürgermeister an der Basis bei den Bürgern sein solle. Bei einer hauptamtlichen Tätigkeit sehe er die Gefahr, dass der Bürgermeister zu sehr ins Verwalten abdriftet.

Andere Gemeinderäte waren der Meinung, dass eine Teilzeitbeschäftigung für einen hauptamtlichen Bürgermeister möglich sein sollte. Auch kritisierten sie, dass sich die Arbeitszeit des Bürgermeisters auch durch die Abschaffung der Bürgermeistersprechstunden zu festen Zeiten erhöht habe. Dritter Bürgermeister Franz Wenninger war der Meinung, dass diese Entscheidung erst gefällt werden solle, sobald der neue Bürgermeister feststeht. Böck wiederum war der Ansicht, dass dies der falsche Ansatz wäre und die Entscheidung nicht von der Person abhängen dürfe.

Außerdem müsse 90 Tage vor der Bürgermeisterwahl eine neue Satzung erlassen werden, ansonsten sei der Bürgermeister automatisch Ehrenbeamter. Andere Gemeinderäte schlossen sich Böcks Meinung an und argumentierten für einen hauptamtlichen Bürgermeister, damit er ausreichend Zeit habe, um sich um die Belange der Gemeinde zu kümmern und sich nicht mit seinem Zweitjob abstimmen müsse. Mit sieben zu vier Stimmen sprachen sich schließlich die Räte dafür aus, diesen Tagesordnungspunkt zu verschieben.

