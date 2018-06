17:21 Uhr

Wenn der Zweite Meister wird

Auch wenn der Ball bei der WM nicht rund läuft, in Mittelneufnach macht Fußball Spaß – allerdings mit anderen Regeln.

Von Marcus Angele

Es wurde wieder viel gelacht, gealbert und auch Fußball gespielt: Beim Hobbyturnier des TSV Mittelneufnach steht klar der Spaß im Vordergrund. Sechzehn Mannschaften nahmen an der Dorfmeisterschaft in Mittelneufnach teil, und gewonnen hat das Turnier eigentlich das Team der Baywa – eigentlich: Denn Dorfmeister 2018 wurde das zweitplatzierte Team Haider-Fuchs, das ausschließlich aus Spielern aus Mittelneufnach stammt. Aber auch andere Sonder-pokale wurden verteilt.

Es geht nur um Spaß, Klein gegen Groß, Frauen und Mädchen gegen Männer – aber sicher nicht um verbissenen Kampf um den Titel. Das betont auch laut Erlinger, einer der Initiatoren vom TSV Mittelneufnach: „Hier geht es uns um die Dorfgemeinschaft. Alle, die teilnehmen, sind aus Mittelneufnach oder aus dem ganz nahen Umkreis. Und mit unseren ganz eigenen Regeln nehmen wir schon die Schärfe raus. Das haben wir in der normalen Fußballsaison genug.“

Hier können alle mitspielen

Bei dem Turnier könnten alle mitspielen, auch die, für die der Ball vielleicht nicht unbedingt der beste Freund sei, fügt Jürgen Vogg hinzu, der wieder für das leibliche Wohl in der Verpflegungshütte sorgt. Nach der Neuauflage 2016 findet das Turnier immer mehr Anklang in der Mittelneufnacher Bevölkerung. In diesem Jahr meldeten sich gleich 16 Mannschaften an, und je bunter und gemischter die Teams, desto besser. Gespielt wird auf einem halben Kleinfeldplatz mit kleinen Toren. Dazu kommt, dass Männerteams mit drei und reine Damen- oder Mädchenteams gleich mit sechs Spielern auf dem Platz stehen dürfen. Aktive Fußballer werden eingeschränkt, denn es darf nur ein Aktiver aufs Feld.

Die 56 Vorrundenspiele boten den zahlreichen Zuschauern einige Kuriositäten, und auch neben dem Platz ging es heiter zu. Es wurde ausgelassen gefeiert und gelacht, und wer nicht aufpasste, landete schon mal im Planschbecken.

Es dämmerte bereits, als die Platzierungsspiele begannen. Im Finale behielt schließlich die Baywa-Auswahl trotz einsetzender Dunkelheit den Überblick und gewann verdient das Turnier. Dorfmeister wurde aber das unterlegene Team Haider-Fuchs, weil es sich nur aus Mittelneufnachern zusammensetzte. Bei der Preisverleihung gab es Überraschungspokale, unter anderem für die beste Damenmannschaft, das beste Kinderteam, das beste Outfit oder die kurioseste Aktion. Besonders freute sich Klaus Erlinger, dass bei 64 Spielen kein Einziger verletzt vom Platz ging.

Die Liga der Dorfteams

Der Endstand des Hobbyturniers:

1. Baywa; 2. Team Haider-Fuchs; 3. Goißa Elite II (Pokale und Getränkegutscheine); 4. Die Ludolfs; 5. Lindenkicker; 6. TSV Mädls; 7. Super Mario; 8. Staudenkicker; 9. Schützenverein; 10. Goißa Elite I.; 11. Neufnarria; 12. Bauwagen Immelstetten; 13. Deutsch-Franz. Freundeskreis; 14. Feuerwehr; 15. Zündapp-Freunde; 16. Goißa Elite III.

Dorfmeister: Haider-Fuchs; beste Damenmannschaft: TSV-Mädels; beste Kindermannschaft: Staudenkicker; beste Aktion: Zündapp-Freunde; bestes Outfit: Super Mario; Fairplay: Ulrike Sturm; beste Schiedsrichterin: Heike Cawelius.

