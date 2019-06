vor 37 Min.

Wer liest, wird reich an Bildern im Kopf

An der Grundschule Süd stellen Lesepaten den Kindern Bücher vor. Unter ihnen sind Musiker, Autorinnen und ein Fußballprofi vom FC Augsburg. Welchen Zweck die Schulleiterin mit den Aktionen verfolgt

Von Karin Wiegmann

Ein Buch ist mehr als nur Papier. Es entführt in fremde Welten und Galaxien, man kann Abenteuer erleben oder sogar Aliens treffen. Mit diesen Worten und dem Lied „Lesemillionär – wer viel liest, der wird reich an Bildern im Kopf“ begrüßte Rektorin Elisabeth Gaigl die Kinder der Königsbrunner Grundschule Süd und ihre Eltern zum Vorleseabend, welcher den Abschluss der Leseprojektwoche bildete. Zu Beginn der Projekttage fand bereits eine Lesung mit der Augsburger Autorin Madlen Kristina Müller („Der König von Augsburg“) statt. Anschließend wurde in jeder Klasse zu einem ausgewählten Buch oder Thema ein Projekt gestartet. Mit Feuereifer wurden Bilder gemalt, Gedichte oder Geschichten geschrieben, Plakate von den Olchis gestaltet, Szenen aus Märchen mit Schuhkartons und Playmobilfiguren nachgebastelt, kleine Theaterstücke oder Lieder einstudiert. Zur Projektwoche gehörte für die ersten und zweiten Klassen auch ein Besuch in der Stadtbücherei Königsbrunn, die Älteren durften sogar in die Stadtbücherei nach Augsburg fahren. Auch ein gemeinsamer Bücherflohmarkt wurde veranstaltet.

Aus den ursprünglich geplanten drei Projekttagen wurden am Ende fast drei Wochen, in denen das Projekt im Unterricht präsent war: „Zum Runterkommen wurde zwischendurch dann auch mal Mathe geübt“, sagte Elisabeth Gaigl. Die Idee zum Projekt entstand ursprünglich aus dem FiLBY (Fachintegrierte Leseförderung Bayern) Programm. Die Grundschule Süd nimmt als eine von rund 890 bayerischen Grundschulen an diesem Förderprogramm teil. Mithilfe von Audiodateien und gleichzeitigem Mitlesen im Buch lernen die Zweitklässler zum Beispiel gezielt flüssiges Lesen.

Aus diesem Förderprojekt entstanden dann nach und nach gemeinsam mit dem Elternbeirat immer neue Ideen zum Thema Lesen. Jeden Morgen beginnt so der Unterricht mit zehn Minuten freier Lesezeit. Aufgrund des Platzmangels für ein Schulfest im derzeitigen Ausweichgebäude entstand schließlich die Idee der Leseprojektwoche. Elternbeiratsmitglied Daniela Romanowski organisierte gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe bestehend aus Eltern und Lehrerinnen das Projekt.

Für die zwei Vorleseabende konnten lokale Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Sport sowie Eltern, Großeltern und ältere Geschwisterkinder als Vorleser gewonnen werden, unter ihnen Bürgermeister Franz Feigl und die Königsbrunner Autorin Natalie Salem-Groß. Kaplan Markus Lidel trug aus dem Buch „Oma und Frieder“ vor, welches er selbst als Kind sehr geliebt hatte. Musikschullehrerin und Sängerin Natalie Rohrer brachte den Klassiker Ronja Räubertochter mit: „Mit diesem Buch hat mich mit zehn Jahren selbst die Leselust richtig gepackt.“ Auch Fußballprofi Raphael Framberger vom FCA folgte gerne der Bitte eines Bekannten. Er machte sich in mehreren Buchläden auf die Suche nach dem passenden Vorlesebuch mit Fußballbezug, welches er schließlich mit „Marios großer Traum“ fand. Und freute sich dabei auch, dass er selbst mal wieder die Zeit fand, in einem Buch zu schmökern.

Genau dies bezweckt Schulleiterin Elisabeth Gaigl mit der Aktion: „Wir wollen auch die Eltern motivieren, wieder mal ein Buch in die Hand zu nehmen.“ Immer wieder zeigen Studien, wie entscheidend es für die Kinder sei, ob im Elternhaus das Lesen vorgelebt werde. Für die Teilnahme an drei verschiedenen Vorlesungen gab es am Ende für jedes Kind ein Lesezeichen als kleines Geschenk.

Themen Folgen