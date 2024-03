Abstiegskampf: Bobingen muss nach Gilching

Gegen den direkten Tabellennachbarn Gilching wären drei Punkte für Bobingen wichtig. Das Hinspiel endete 3:3. Ein Unentschieden wäre für den TSV dieses Mal aber zu wenig.

Noch sind es zehn Spiele für den TSV Bobingen in der Landesliga-Südwest. Somit wäre es etwas früh, das Spiel am kommenden Sonntag in Gilching als Vorentscheidung zu sehen. Fakt ist aber, dass der TSV Gilching einen Tabellenplatz vor dem Team von Christopher Detke und Sebastian Jeschek liegt. Der Abstand beträgt fünf Punkte. Um sich eine bessere Ausgangsposition für das Erreichen eines Relegationsplatzes zu schaffen - mehr dürfte mittlerweile illusorisch sein - muss am Sonntag in der Gilchinger Kies-Arena unbedingt gewonnen werden. Dass das kein aussichtsloses Unterfangen ist, zeigt sich beim Blick auf die Tabelle. Beide Mannschaften liegen nicht nur in der Tabelle dichtauf. Sie sind auch beim Leistungsvermögen durchaus gleichwertig.

Gilching und Bobingen liegen bei Toren und Ergebnissen nahezu gleich auf

Gilching hat bisher 31 Treffer auf dem Konto, die Jeschek-Truppe hat 27 Mal getroffen. Auch die Abwehrreihen bieten nahezu Identisches. 45 Gegentreffer sind es für Gilching im Moment, 46 für Bobingen. Somit wird es ein Treffen auf Augenhöhe. Einen Favoriten auszumachen, ist unmöglich. Betrachtet man die Tendenz der letzten fünf Spiele, zeigt sich auch dort das gleiche Bild. Die Bobinger Bilanz: drei Niederlagen, ein Unentschieden und ein Sieg. Bei dem Team aus dem Münchner Umfeld gab es exakt die gleiche Ausbeute aus den letzten fünf Spielen. Bobingens Spielertrainer Christopher Detke gibt sich gelassen: "Natürlich sind wir etwas nervös vor dem Spiel. Aber das ist nicht mehr, als vor jedem anderen Landesligaspiel auch." Natürlich sei es ein wichtiges Spiel, das man gewinnen sollte, so Detke. Allerdings seien noch genügend Partien zu spielen. Deshalb könne man noch nicht von einer Vorentscheidung sprechen. Aus dem Training unter der Woche hat er positive Eindrücke mitgenommen. "Wir haben sehr gut trainiert. Die Jungs haben super mitgezogen."

Dass man in der Landesliga trotz des vorletzten Tabellenplatzes mithalten könne, habe zuletzt das Unentschieden in Durach gezeigt. "Dort haben wir so gut wie keine Fehler gemacht." Momentan seien es die individuellen Fehler, die den TSV immer wieder in Bedrängnis brächten. "Wir versuchen zwar, die Fehler im Training zu besprechen, aber im Spiel sind es dann immer wieder andere Fehler", so Detke. An der Moral und dem Einsatzwillen liege es jedenfalls nicht. Beides habe seine Mannschaft in den vergangenen Spielen immer wieder zur Genüge bewiesen.

Die Englische Woche könnte eine Vorentscheidung bringen

Für den TSV Bobingen ist das Spiel in Gilching der Auftakt zu einer Englischen Woche. Bereits am darauffolgenden Mittwoch muss die Elf beim starken TSV Aindling zu einem Nachholspiel antreten. Am Samstag steht dann das Kellerduell gegen den SC Aufkirchen an. Somit könnte diese Woche dann doch entscheidend werden. Steht der TSV Bobingen nach dieser Woche auf einem Relegationsplatz oder bleibt es bei einem direkten Abstiegsplatz? Dabei wird es natürlich auch auf die Ergebnisse der anderen Teams im Tabellenkeller ankommen.

Zuerst muss aber der TSV Bobingen seine Hausaufgaben machen. Die kommenden Gegner sind schlagbar. Ein bisschen Glück wird es allerdings brauchen. Und das war zuletzt nicht unbedingt auf der Seite der Bobinger. Das Spiel in der Gilchinger Kies-Arena beginnt am Sonntag, 24. März, um 15 Uhr.

