Bobingen

vor 32 Min.

Anwohner mit Baumaßnahme in Bobingen unzufrieden

Plus Nach einem tödlichen Unfall in der Wertachstraße war eine bauliche Veränderung beschlossen worden. Anwohner beschweren sich.

Von Elmar Knöchel

Nach einem tödlichen Radunfall in der Bobinger Wertachstraße sah man bei der Stadt Handlungsbedarf. Um die Probleme zu beheben, hatte der Bauausschuss verschiedene Möglichkeiten diskutiert. Am Ende entschied sich das Gremium für diese Variante: In Zukunft sollen Radfahrende in beiden Richtungen die Straße befahren. Dazu werden auf jeder Seite sogenannte "Schutzstreifen" mit einer Breite von 1,50 Metern markiert. Diese Streifen sollen im Bereich zwischen Landshuter Allee und Schwettinger Weg aufgebracht werden. Gleichzeitig würden die jetzigen Parkplätze auf der Südseite der Wertachstraße wegfallen. Um einen Ersatz zu schaffen, sollen im Bereich des Grünstreifens zwei Parkbuchten geschaffen werden. Somit wäre dann insgesamt Platz für zehn parkende Fahrzeuge. Die Baumaßnahme soll in den nächsten Tagen beginnen. Jetzt aber regt sich Widerspruch bei den betroffenen Anliegern.

Anlieger sind mit der Planung in Bobingen unzufrieden

Alexander Götz, ein ehemaliger Polizeibeamter, bemängelt die unzureichende Planung. "Die Wertachstraße ist stark frequentiert. Vor allem von Großfahrzeugen. Wie da zwei aufgemalte Radstreifen mehr Sicherheit bringen sollen, erschließt sich mir nicht. Außerdem enden die Streifen dann auf beiden Seiten praktisch im Nichts."

