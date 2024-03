Bobingen kassiert wieder eine Heimniederlage

Gegen eine druckvoll und clever agierende Truppe aus Erkheim fand der TSV Bobingen nicht zu seinem Spiel. Am Ende war die 1:3-Niederlage vielleicht um ein Tor zu hoch ausgefallen.

So hatte sich der Tabellenvorletzte aus Bobingen den Beginn des Spiels sicher nicht vorgestellt. Gegen energisch auftretende Gäste aus Erkheim stand das Team von Spielertrainer Christopher Detke und Sebastian Jeschek von Beginn an stark unter Druck. Nach Bobinger Ballgewinnen in der Defensive presste der Tabellenzweite aus dem Allgäu sofort hoch und mit vielen Spielern. So kam es immer wieder vor, dass bei Bobinger Ballbesitz am eigenen Strafraum alle Erkheimer in der Hälfte der Gastgeber positioniert waren. Mit diesem hohen Anlaufen tat sich der TSV schwer.

Immer wieder brannte es in der Hintermannschaft des TSV Bobingen Foto: Elmar Knöchel

Es kam wieder und wieder zu Ballverlusten in der eigenen Hälfte. Zudem agierten die Männer von Trainer Andreas Köstner sehr robust. Mehrmals unterbanden sie das Bobinger Umschaltspiel nach Ballverlusten bereits in der Hälfte des Gegners mit taktischen Fouls. Hier hätte der ansonsten gute Schiedsrichter Raphael Salzgeber durchaus schon früher einmal in die Brusttasche greifen können.

Bobingen zu anfällig im Aufbauspiel

Fast automatisch kamen die Erkheimer in der Folge zu Torchancen und die Abwehr des TSV schwamm wiederholt im eigenen Strafraum. In der 25. Spielminute war es dann so weit. Nach einem Kopfball aus kurzer Distanz konnte der Bobinger Torwart, Laurin Sommer, zwar noch parieren, der Abklatscher fiel aber genau dem heraneilenden Fabian Krogler vor die Füße, der keine Mühe hatte, die Kugel über die Linie zu bugsieren. Auch nach der Führung blieb der Tabellenzweite aus dem Allgäu feldüberlegen.

Bobingens Torhüter Laurin Sommer (grünes Trikot) war beim zweiten Gästetreffer ohne jede Abwehrchance. Foto: Elmar Knöchel

Das 0:2 fiel dann, als der TSV Bobingen in der Vorwärtsbewegung wieder einmal den Ball verlor und danach blitzsauber ausgekontert wurde. Letztlich lief der Torschütze Joshua Holzapfel alleine auf Torwart Sommer zu und verwandelte eiskalt. Die Bobinger forderten zwar vehement einen Abseitspfiff, der Treffer zählte jedoch.

Ausgeglichenes Spiel in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeit ließen es die Spieler aus Erkheim mit dem 2:0 im Rücken etwas ruhiger angehen. Das ließ den TSV Bobingen besser ins Spiel kommen. Erkheim lief nicht mehr so hoch an und das Bobinger Mittelfeld konnte etwas Ruhe ins Spiel bringen. Trotzdem brachte sich das Detke-Team durch schludrige Abspiele und ungenaue Pässe im Spielaufbau immer wieder um die Chance, gefährlich nach vorne zu kommen. Dann aber gelang es Maximilian Krist, auf der Außenbahn durchzukommen und scharf nach innen zu passen, wo der mitgelaufene Paul Simler den Ball über die Linie drücken konnte (52.). Der Anschlusstreffer setzte bei den Gastgebern noch einmal Energie frei und sie investierten alle Kraft in das Spiel nach vorne. In dieser Phase zeigte Erkheim jedoch erneut seine Cleverness und verzögerte, ganz im Stile einer Spitzenmannschaft, das Spiel und brachte damit die Bobinger Reservebank gegen sich auf.

Der TSV Bobingen, hier Hüseyin Tomakin, stemmte sich tapfer gegen die anstürmenden Gäste aus Erkheim. Foto: Elmar Knöchel

So konnten sie den Bobinger Spielfluss durch ihr aufreizendes Zeitspiel immer wieder unterbrechen. Außer einem Pfostenschuss in der 70. Spielminute wurde es nicht mehr gefährlich im Erkheimer Strafraum. Wäre in dieser Situation der Ausgleich gelungen, hätte es sicher noch einmal eine heiße Schlussviertelstunde gegeben. Als dann in der 84. Minute Valentin Wiest zum 1:3 traf, war das Match gelaufen. Zuerst wurde etwas schlampig verteidigt, aber die Bobinger Defensive konnte den Ball noch ins Seitenaus spielen. Doch der folgende Einwurf auf der rechten Abwehrseite wurde dann schlicht und ergreifend völlig untauglich verteidigt und es folgte der dritte Gegentreffer. Am Ende musste der Tabellenvorletzte aus Bobingen einfach anerkennen, dass der TV Erkheim an diesem Tag nicht zu schlagen war. Will der TSV Bobingen aus dem Tabellenkeller noch herauskommen, braucht es allerdings eine Steigerung in allen Mannschaftsteilen.

Am Ende war aller Einsatz vergebens. Am Boden Maximilian Krist. Foto: Elmar Knöchel

TSV Bobingen Laurin Sommer(Tor), Michael Zedelmeier, Nicolas Prestel (Florian Kohler 79.), Sandro Burghard, Luis Müller, Nicolai Petereit (Manuel Hampp 88.), Matteo Ligorati, Paul Simler (Enrico Goller 70.), Maximilian Krist, Berkay Akgün, Hüseyin Tomakin (Christopher Detke 88.) Tore 0:1 Fabian Krogler (25.), 0:2 Joshua Holzapfel (34.), 1:2 Paul Simler (52.), 1:3 Valentin Wiest (84.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Raphael Salzgeber