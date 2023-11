Bobingen schafft zweiten Sieg in Folge

In einem intensiven Spiel in Jetzendorf kam der TSV Bobingen mit spielerischen Glanzpunkten genauso wie mit Kampf und etwas Glück zu einem 2:1.

Wieder einmal begann der Tabellenletzte aus Bobingen spielerisch auffällig stark. Von Beginn an setzte das Team von Spielertrainer Christopher Detke den Gegner massiv unter Druck. Speziell über die rechte Außenbahn, wo sich Matteo Ligorati und Elias Ruf immer besser finden, brannte es mehrmals lichterloh im Jetzendorfer Strafraum. Und anders, als in vielen Spielen zuvor, konnte der TSV Bobingen seine Chancen verwerten. In der fünften Spielminute ging es in einem schönen Spielzug über Ruf und Ligorati direkt in den oberbayerischen Strafraum. Der mustergültige Rückpass von Ligorati fand den an der Strafraumgrenze frei stehenden Paul Simler, der aus rund 18 Metern unhaltbar einschoss. Nach dem gewonnenen Derby vor einer Woche gab dieses frühe Führungstor dem Team sichtbar Auftrieb. Es zeigte sich außergewöhnlich spielfreudig und der Gegner aus Jetzendorf lief meist hinterher.

Noch hatte das Mittelfeld um Christopher Detke und Paul Simler (links) alles im Griff. Foto: Elmar Knöchel

Das 2:0 für Bobingen fiel dann nach einer gelungenen Aktion auf der linken Außenbahn durch Bergkay Akgün. Er spielte sich bis auf die Grundlinie durch und passte dann nach innen. Dort verpassten am kurzen Pfosten zunächst Paul Simler und in der Mitte dann Christopher Detke. Doch am zweiten Pfosten stand Elias Ruf goldrichtig und hatte keine Mühe, auf 2:0 zu erhöhen. (12.)

Hervorragende Leistung in den ersten 30 Minuten

Danach spielte weiterhin nur der TSV Bobingen. Bis zur 30. Spielminute. Dann kam es zu einem unerwarteten Bruch im bis dahin so starken Bobinger Spiel. Jetzendorf bekam mehr Spielanteile, Bobingen kämpfte wieder einmal mit Ballverlusten im Aufbauspiel. Chancen der Gastgeber blieben aber trotzdem weitgehend aus. Aber dann zeigte sich wieder einmal die Bobinger Anfälligkeit in der Defensive. Der im ganzen Spiel sehr sichere Sandro Burghard ließ an der Strafraumkante einen Ball durchrutschen und der Jetzendorfer Stefan Nefzger bedankte sich mit dem Anschlusstreffer (40.).

Ein intensives und kampfbetontes Spiel

In der zweiten Halbzeit wurde es dann wieder ein anderes Spiel. Die Elf um Kapitän Hüseyin Tomakin hatte den Faden komplett verloren. Jetzendorf wurde stärker und stärker. Besonders zwischen der 55. und 65 Spielminute schwamm die Bobinger Deckung gewaltig. Nur dem diesmal endlich einmal auf Bobinger Seite stehenden Glück und einem gut aufgelegten Keeper Laurin Sommer war es zu verdanken, dass der TSV in dieser Phase ohne Gegentreffer blieb. Danach besannen sich die Schützlinge von Sebastian Jeschek wieder auf ihre kämpferischen Qualitäten und konnten die anstürmenden Hausherren wieder weiter vom eigenen Kasten fernhalten. Mitte der zweiten Halbzeit hätte Berkay Akgün nach einem Konter fast den Sack zugemacht. Mit seinem glänzenden Schuss aus 25 Metern fand er nur im Jetzendorfer Torwart seinen Meister, der den Ball mit einer spektakulären Flugeinlage aus dem Kreuzeck fischte.

In der zweiten Halbzeit war es ein kampfbetontes Spiel unter Flutlicht. Hier wurde Elias Ruf (blaues Trikot) in die Mangel genommen. Foto: Elmar Knöchel





Danach war es ein Kampf mit offenem Visier, bei dem beide Mannschaften bis an die Grenzen gingen. In der hektischen Schlussphase kam es noch zu einer etwas kleinlichen Zeitstrafe gegen Christian Frickinger und danach zu einer noch kleinlicheren Gelb-Roten Karte für Paul Simler. Am Ende hat der TSV den Kampf aber angenommen und mit Mut und Willen dagegen gehalten. Aufgrund der guten ersten Halbzeit war der Sieg nicht unverdient, wenn auch am Ende etwas glücklich.

TSV Bobingen Laurin Sommer, Christopher Detke (Manuel Hampp (90 + 1.), Sandro Burghard, Elias Ruf, Luis Müller, Nicolai Petereit, Matteo Ligorati, Paul Simler, Manuel Britsch, Berkay Akgün (Christian Frickinger 68.), Hüseyin Tomakin ( Nicolas Prestel79.) Tore 0:1 Paul Simler (5.), 0:2 Elias Ruf (12.), 1:2 Stefan Nefzger (40.) Zuschauer 185 Schiedsrichter Matthias Kraus