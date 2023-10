Bobingen schlägt sich in Kaufering selbst

Beim absolut unnötigen 1:3 in Kaufering lässt der TSV Bobingen beste Gelegenheiten aus. In der zweiten Halbzeit präsentierte sich das Team erstmals als wirklicher Abstiegskandidat.

Gegen den Tabellenletzten Kaufering galt es im letzten Spiel der Hinrunde für den TSV Bobingen unbedingt zu punkten. Doch daraus wurde nichts. Dabei hatte die Partie durchaus vielversprechend begonnen. Wie in mehreren Spielen zuvor, hatte der Aufsteiger bereits in der ersten Spielminute eine hochkarätige Torchance. Maximilian Krist hatte die Abwehr bereits ausgeschaltet und den Kauferinger Torhüter überlupft. Erst in allerhöchster Not konnte ein Kauferinger Abwehrspieler den Ball noch von der Linie kratzen. Doch der Aufsteiger blieb dran. Abwehrspieler Manuel Britsch vergab kurz darauf eine hundertprozentige Chance. Nur eine Minute später wurde Abwehrmann Manuel Britsch zur tragischen Figur in diesem Spiel. Nachdem er kurz zuvor seine Torgelegenheit nicht verwandeln konnte, vertändelte er in der Abwehr einen sicher geglaubten Ball und Kauferings Niklas Neuhaus bedankte sich mit der Führung für die Gastgeber. Danach vergaben auch Samuel Olejnik, Paul Simler und Hüseyin Tomakin aus aussichtsreicher Position. Britsch hatte zwar noch eine Gelegenheit, seinen Fehler auszubessern, scheiterte aber erneut. Anstatt mit einer, dem Spielverlauf entsprechenden komfortablen Führung, ging der TSV Bobingen wieder einmal mit einem völlig unverdienten Rückstand in die Halbzeitpause. Und erneut verschläft Bobingen den Beginn der zweiten Halbzeit

Auch hundertprozentige Torchancen, am Ball Manuel Britsch, konnte der TSV Bobingen nicht nutzen. Foto: Elmar Knöchel





Bobingen verschläft den Beginn der zweiten Halbzeit

In der zweiten Hälfte begann der Aufsteiger aus Bobingen dann so, wie es in dieser Saison leider nur zu oft geschehen ist. Die Mannschaft von Sebastian Jeschek kam schlafmützig aus der Kabine und spielte Fehlpass um Fehlpass. Die Strafe ließ nicht lange auf sich warten. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff gelang Patrick Feicht nach einem Bobinger Ballverlust bei einem Konter der zweite Treffer für den Tabellenletzten. Das Bobinger Spiel brauchte danach einige Zeit, um wieder in Gang zu kommen. Die Hoffnung kehrte erst zurück, als Kauferings Daniel Rimmer für ein hartes Einsteigen an der Außenlinie die Gelb-Rote Karte sah. Wobei diese Entscheidung aus Kauferinger Sicht mehr als hart war. Jetzt war bei den Gästen ein Aufbäumen zu spüren und nach schöner Vorarbeit von Elias Ruf auf der rechten Angriffsseite gelang in der Mitte Maximilian Krist der Anschlusstreffer per Kopf (67.). Wer jetzt, zumal in Überzahl, einen Sturmlauf der Bobinger erwartete, sah sich enttäuscht.





Der Anschlusstreffer von Maximilian Krist konnte das Spiel nicht mehr drehen. Foto: Elmar Knöchel

Bobingen präsentierte sich in der zweiten Hälfte wie ein Abstiegskandidat

Das Team agierte seltsam verhalten und ideenlos. Auch von der Seitenlinie kamen keine Impulse. Weder gab es eine sichtbare taktische Umstellung, noch klare Kommandos zum Angriffsspiel. Es ergaben sich zwar noch zwei Bobinger Chancen, aber auch in Überzahl sah das Spiel des TSV Bobingen umständlich und nicht zwingend aus. Betrachtet man speziell die zweite Halbzeit, hat sich der TSV Bobingen in diesem wichtigen Kellerduell am Ende das erste Mal in dieser Saison als wirklicher Abstiegskandidat präsentiert. Der Konter zum 1:3 passt dabei ins Bild. Von der Kampfkraft und der bisher guten Moral der Truppe war in der zweiten Hälfte wenig zu sehen. Und auch Trainer Sebastian Jeschek hatte nicht seinen besten Tag. Anstatt seine Mannschaft moralisch zu unterstützen, legte er sich mehrfach mit dem Linienrichter, dem Schiedsrichter und sogar Zuschauenden an. In dieser Verfassung wird es für den TSV Bobingen schwer werden, im ersten Rückrundenspiel am kommenden Wochenende in Oberweikertshofen zu bestehen.

Die Schwäche im Abschluss bleibt dem Aufsteiger treu. Foto: Elmar Knöchel





TSV Bobingen Laurin Sommer, Sandro Burghard (Jonas Macht), Elias Ruf, Nicolai Petereit, Matteo Ligorati, Paul Simler, Maximilian Krist, Manuel Britsch, Berkay Akgün (Christian Frickinger), Hüseyin Tomakin (Michael Zedelmeier), Samuel Olejnik (Nicolas Prestel 60.) Tore 1:0 Niklas Neuhaus (3.), 2:0 Patrick Feucht (50.), 2:1 MaximilianKrist (67.) 3:1 Florent Sekiraqa (86.) Schiedsrichter Fotios Seimenis





Ein Bild, das den Spielverlauf widerspiegelt. Ersatzmann Luis Müller kann meim 1:3 gar nicht mehr hinsehen. Foto: Elmar Kn�chel