Bobingen verliert unglücklich in Kempten

Nach einem guten Auftritt in Kempten muss sich der TSV Bobingen doch noch mit 0:1 geschlagen geben. Ein Unentschieden wäre allerdings das gerechtere Ergebnis gewesen.

Verglichen mit dem Auftritt der Bobinger in der letzten Woche in Olching wirkte es fast, als hätte eine andere Mannschaft auf dem Platz gestanden. Das Team von Christopher Detke und Sebastian Jeschek startete gut in die Partie, zeigte sich konzentriert und spielfreudig. Die Gäste agierten nicht nur auf Augenhöhe mit dem Tabellendritten, sondern hatten über weite Strecken der ersten Halbzeit die Spielkontrolle. Die Allgäuer zeigten sich durchaus beeindruckt von der Bobinger Spielweise und wirkten phasenweise fast etwas ratlos. Der TSV kontrollierte das Mittelfeld, stand in der Deckung gut und ließ so gut wie keine Kemptener Torgelegenheiten zu. Selber kam Bobingen zu zwei Gelegenheiten, die aber keine hundertprozentigen Chancen waren. Auf der anderen Seite erspielte sich der FC Kempten kaum eigene Gelegenheiten. Die wenigen, die es gab, entstanden eher zufällig und waren kein wirkliches Problem für die Bobinger Deckung. So ging es, genauso wie damals im Hinspiel in Bobingen, mit einem 0:0 in die Halbzeit. Dass Kempten in der zweiten Hälfte druckvoller agieren würde, musste eigentlich jedem im schönen Illerstadion klar sein. Schließlich brauchen die Allgäuer jeden Punkt um den Relegationsplatz um den Aufstieg in die Bayernliga zu erreichen. So kam es dann auch. Die Gastgeber übernahmen mehr und mehr die Spielkontrolle und zeigten sich zielstrebiger im Spiel nach vorn.

Bobingen hielt dem Kemptener Druck lange Zeit stand

Aber Bobingen hielt weiterhin gut dagegen. Dirigiert von Torwart Andreas von Mücke stand die Abwehr kompakt und konnte dank einer konzentrierten Gemeinschaftsleistung die drückenden Kemptener vom Tor fern halten. Wirklich zwingende Chancen gab es auch in der zweiten Hälfte für den Dritten der Landesliga nicht. Das gefährlichste war ein Weitschuss, der allerdings einen guten Meter am Bobinger Kasten vorbeistrich. Dadurch, dass das Team von Trainer Thilo Wilke in der zweiten Halbzeit sehr hoch stand, bekamen die Gäste immer wieder Gelegenheiten zum Kontern.

Auch der TSV Bobingen hatte ein paar gute Chancen. Im Bild Florian Kohler (weißes Trikot) Foto: Elmar Knöchel

Die wurden immer wieder, vor allem über rechts gut von Nicolas Prestel vorgetragen. Leider fand er mit dem letzten Pass meist den Mitspieler nicht. Trotzdem hätte in der 66. Spielminute der TSV Bobingen eigentlich in Führung gehen müssen. Nachdem die Bobinger Abwehr eine leicht brenzlige Situation im eigenen Strafraum bereinigt hatte, fuhren die Bobinger einen mustergültigen Konter. Eine weite Flanke fand am zweiten Pfosten den Kopf von Nicolas Prestel. Der hätte den Ball nur noch ins leere Tor köpfen müssen, zielte aber vorbei. So blieb es beim, für die Allgäuer jetzt glücklichen, 0:0. Zwar verstärkte der FCK jetzt noch einmal seine Offensivbemühungen, aber die Defensive des Tabellenletzten aus Bobingen stand weiterhin sicher. So blieb es bis zur 86. Spielminute. Nach einem Ballverlust im Bobinger Mittelfeld spielte Kempten schnell nach vorne. Ein weiter Pass in die Mitte wurde noch von einem Bobinger Abwehrspieler abgefälscht. Nur so konnte der Ball zum lauernden Thomas Rathgeber am zweiten Pfosten durchkommen. Die überraschten Bobinger Abwehrspieler kamen nicht mehr in den Zweikampf und Rathgeber überwand Torwart Andreas Mücke zum 1:0 für Kempten. Zwar probierte der TSV Bobingen noch einmal alles, aber die cleveren Allgäuer brachten das 1:0 dann relativ ungefährdet über die Zeit. Betrachtet man den Spielverlauf und die ausgewogene Chancenverteilung, wäre ein Unentschieden eigentlich das gerechtere Ergebnis gewesen. Dementsprechend enttäuscht zeigte sich dann auch Bobingens Spielertrainer Christopher Detke, der angeschlagen bereits früh im Spiel ausgewechselt werden musste: "Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Wir haben gut und konzentriert gespielt. Die Moral ist nach wie vor intakt. Natürlich müssen wir das Führungstor machen, dann wird es ein anderes Spiel." Doch die Bobinger glauben weiter an sich. Noch seien neun Punkte zu vergeben, so Detke. Also gelte es, nicht aufzugeben.

TSV Bobingen Andreas von Mücke (Tor), Christopher Detke (Filip Klingelhöfer 10.), Nicolas Prestel, Sandro Burghard, Elias Ruf, Florian Kohler, Luis Müller, Matteo Ligorati, Paul Simler, Berkay Akgün (Christian Frickinger (65.), Hüseyin Tomakin (Arian Zabeli 88.) Tor 1:0 Thomas Rathgeber (86.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Benjamin Sölch





