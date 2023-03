Bobinger Ärzte streiken am Donnerstag

In Bobingen müssen geplante Operationen verschoben werden. Wofür die Mediziner streiken.

Während Anfang der Woche noch der öffentliche Verkehr lahmgelegt wurde, zeichnet sich schon der nächste Streik in der Region ab: Zehn Ärztinnen und Ärzte an der Wertachklinik in Bobingen wollen am Donnerstag, 30. März, in den Ausstand treten. Betroffen sind nach Angaben von Klinikchef Martin Gösele die Abteilungen Chirurgie und die Anästhesie. Alle am Donnerstag geplanten Operationen in Bobingen müssen wegen des Streiks verschoben werden. Die Notfallversorgung sei aber sichergestellt, betont Gösele. Auch Not-operationen würden an diesem Tag durchgeführt. Die Wertachklinik in Schwabmünchen ist nicht vom Streik betroffen. Dort wird normal gearbeitet.

Das fordert die Ärztegewerkschaft

Zur Durchsetzung ihrer Forderungen in den Tarifverhandlungen hat die Gewerkschaft Marburger Bund die Ärztinnen und Ärzte der kommunalen Krankenhäuser zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert für die Ärzteschaft eine Gehaltserhöhung in Höhe der durchschnittlichen Inflationsentwicklung seit Oktober 2021 plus 2,5 Prozent zusätzlich. Die ersten beiden Verhandlungsrunden mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände verliefen ergebnislos, weshalb nun gestreikt wird. Am 3. und 4. April gehen die Verhandlungen in Berlin weiter.