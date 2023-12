Der Bobinger Sternenweg lässt sich nur im Dunkeln finden

Der Sternenweg in Bobingen wurde in der Coronazeit ins Leben gerufen und erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. Jetzt ist er wieder eröffnet.

Sorgfältig befestigt Manfred Schott kleine Blinker an den Bäumen. Seine Frau Elisabeth leuchtet ihm dazu. Dann geht es weiter zum nächsten Baum. Immer eine Taschenlampenlichtlänge lang werden die nächsten Blinker befestigt. Blinker, das sind Reißnägel auf die ein Stück Reflektorfolie geklebt wurde. „Die Arbeit für Abends neben dem Fernsehen“, lacht Manfred Schott. Etwa 350 dieser Blinker basteln er und seine Frau jedes Jahr. Sie brauchen sie als Wegweiser für den Sternenweg, der heuer bereits zum vierten Mal im Wald zwischen Siedlung und Straßberg markiert wird.

Begonnen haben Elisabeth und Manfred Schott damit in der Corona-Zeit: Es sollte eine Freiluftaktivität für Kinder und Familien werden. Mittlerweile ist die Nachfrage nach dem Sternenweg groß. Maria Badtke von der Gymnastikabteilung des SSV Bobingen weiß das: „Mich erreichen schon seit Wochen Anfragen, ob es wieder einen Sternenweg gibt“, sagt sie. Familien, Sportvereine, ganze Schulklassen wollen gerne den Weg laufen.

Die Besonderheit beim Bobinger Sternenweg: Er lässt sich nur im Dunkeln finden. Eine Nachtwanderung im winterlichen Wald verspricht damit ein ganz besonderes Abenteuer für Groß und Klein zu werden. Wichtigste Ausrüstung neben gutem Schuhwerk und dicken Jacken? Natürlich eine gute Taschenlampe! „Am besten nimmt man auch ein paar Reservebatterien mit, sicher ist sicher“, rät Elisabeth Schott.

Sternenweg startet am Vereinsheim des SSV Bobingen

Startpunkt für den Sternenweg ist der Parkplatz beim Vereinsheim des SSV Bobingen. „Den ersten Sternenblinker findet man irgendwo am Beginn des Trimm Dich Pfades“, verrät Schott. Den weiteren Weg weisen die kleinen Sterne, die aufblitzen, wenn man mit der Taschenlampe darauf leuchtet. Die Strecke ist rund drei Kilometer lang und sollte in etwa anderthalb Stunden zu schaffen sein, inklusive einer kleinen Pausen am Weihnachtsbaum. Denn dieser ist das jährliche Ziel des Sternenweges: eine kleine, hübsch geschmückte Fichte mitten im Wald. Wer möchte, darf sich am Christbaumschmuck beteiligen und selbst eine Kugel oder selbstgebastelten Schmuck mitbringen und aufhängen.

Am Baum erwartet die Wanderer auch eine kleine Geschichte, die Elisabeth Schott jedes Jahr mit viel Liebe aussucht. Bereits im Anfang November starten die Vorbereitungen für den Sternenweg. Dann muss die Strecke ausgesucht, die Geschichte gefunden, ein neuer Halter für die Geschichte gebastelt werden. Auch der Förster wird eingeweiht, schließlich kann man nicht einfach so Wege im Wald markieren. Anfang Dezember wird die Strecke dann noch einmal überprüft. Schließlich will das Team keine Stolperfallen durch beispielsweise umgestürzte Bäume auf dem Weg haben. Immer wieder geht es neben den Wegen auch kurze Strecken quer durch den Wald. Deshalb ist der Weg für Kinderwägen nicht geeignet und man sollte gut zu Fuß sein. Aber gerade jetzt, wenn es heißt durch die verschneite Winterlandschaft zu stapfen, hat der Weg ein ganz besonderes Flair.

Der Sternenweg wird bis zum 14. Januar durch den Wald leuchten, dann machen sich Elisabeth und Manfred Schott und Maria Badtke wieder auf den Weg und sammeln alle Blinker wieder ein.