Dirk Matthies tritt als Vorsitzender des TSV Bobingen zurück

Plus Völlig überraschend ist Dirk Matthies als Vorsitzender des TSV Bobingen zurückgetreten. Es gibt aber schon eine Lösung in Sachen Vereinsführung.

Nur gut sieben Monate war er im Amt - jetzt wurde bekannt, dass Dirk Matthies als Vorsitzender des TSV Bobingen zurückgetreten ist. Der Geschäftsführer der Abfallverwertung Augsburg hatte im Juni 2021 den Vorsitz des Großvereins (1700 Mitglieder) übernommen. Klaus Förster hatte seit 2015 die Geschicke des Vereins gelenkt, dann aber nach seiner Wahl zum Bürgermeister seinen Rücktritt von der Vereinsführung erklärt. Für ein Jahr stand der frühere Vorsitzende Erwin Treischl an der Spitze des Vereins, ehe im Juni des vergangenen Jahres auf der Mitgliederversammlung Dirk Matthies gewählt worden war.