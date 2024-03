E-Scooter vom Bobinger Bahnhof gestohlen

Am Bahnhof in Bobingen hatte ein 28-Jähriger seinen E-Scooter abgestellt und abgesperrt. Als er zurückkam, war dieser weg. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Samstagabend stellte ein 28-Jähriger seinen E-Scooter gegen 20 Uhr am Bobinger Bahnhof ab und sperrte ihn mit einem zusätzlichen Schloss ab. Als er am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr zum Bahnhof zurückkehrte, stellte er fest, dass ein unbekannter Täter den Roller mitsamt Schloss entwendet hat. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro. Hinweise zur Tat werden bei der Polizei Bobingen telefonisch unter der Nummer 08234/96060 entgegengenommen. (AZ)