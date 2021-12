Bobingen

12:00 Uhr

Gibt es in Bobingen bald den Schnelltest direkt aus dem Auto?

Plus Ein privater Testanbieter will in Bobingen ein Corona-Testzentrum auf dem Festplatz errichten. So stehen die Chancen für das Drive-in-Angebot.

Von Elmar Knöchel

Ein privater Anbieter will auf dem Bobinger Festplatz ein Drive-in-Schnelltestangebot einrichten. Dafür braucht er allerdings die Genehmigung der Stadt.

