Es wieder so weit: Am kommenden Samstag steigt die große Sportgala des TSV Bobingen in der Jahnhalle.

In der Bobinger Jahnhalle steht einer der sportlichen Höhepunkte des Jahres in Bobingen an. Die Turnabteilung des TSV lädt unter dem Motto "Colours of Sports" wieder zu Ihrer beliebten Galaveranstaltung ein. Dabei sind gleich zwei neue Rekorde zu vermelden: Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden es sein, die ihr Können und ihre Bewegungsfreude unter Beweis stellen werden. Bereits nach kurzer Zeit war die Bobinger Jahnhalle ausverkauft. Insgesamt 500 Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich angesagt. So viele wie noch nie.

"Dabei steht das Motto für die Vielfalt der bewegungssüchtigen Mitglieder des TSV", sagt Organisatorin Ulrike Gerhard, Abteilungsleiterin der Turner und Mitglied im Vorstand des TSV Bobingen. Vereint durch den Sport seien Sportlerinnen und Sportler unterschiedlicher Herkünfte dabei.

Auch die jüngsten Turnerinnen überzeugten mit ihren Darbietungen. Foto: Elmar Knöchel (Archivbild)

Das Altersspektrum reiche von den kleinsten mit fünf Jahren bis hin zu den Senioinnen und Senioren. Sie alle vereine der Spaß an der Gemeinschaft und die integrativen Kräfte des Sports.

Wer schon einmal eine Gala des TSV besucht hat, der weiß, dass es ein unterhaltsamer Abend mit vielen sportlichen Höhepunkten werden wird. Inklusive des Finales stehen insgesamt 14 Programmpunkte an. Die tragen so klingende Namen wie "Die Schlümpfe - Blau und Weiss", die "Pink Panther" oder "Bis zum Horizont", um nur ein paar zu nennen. Unterstützt werden die zahlreichen sportlichen Darbietungen wieder von einer professionellen Technik für Licht und Ton. Bewirtung, Snacks und Getränke runden das Angebot ab.

Die letzte Sportgala gab es 2019 in der Bobinger Realschul-Sporthalle und die war ein Riesenerfolg. Unter dem Motto "The Greatest Show" gab es damals alles zu sehen, was den Turnsport so besonders macht. Tanz, Turnen und die Freude an der Bewegung rissen das Publikum mit. Die Gala in der Bobinger Jahnhalle beginnt am Samstag, dem 16. März um 19 Uhr.

