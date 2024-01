Bobingen

Hallenfußball: Der TSV Bobingen schafft es nicht ins Halbfinale der Bayerischen Meisterschaft

Plus Zwar blieb der TSV Bobingen bei der Bayerischen Meisterschaft im Hallenfußball in Amberg ungeschlagen, leider aber auch ohne Sieg. Daher musste die Mannschaft nach den Gruppenspielen die Heimreise antreten.

Von Elmar Knöchel

Vor rund 750 Zuschauern fand in der Amberger Sporthalle auf einem eigens verlegten Hallenfußballboden das Finale der Bayerischen Meisterschaft statt. Der TSV Bobingen, Schwäbischer Bezirksmeister, reiste mit einigem Selbstvertrauen an. "Wenn es uns gelingt, wieder an unsere sehr guten Leistungen in der Halle anzuknüpfen, könnte das Halbfinale möglich sein", sagte Trainer Christopher Detke vor dem Turnier. Der Blick auf die Gegner schien das zu bestätigen. Zwei Bezirksligisten und ein Kreisligist waren die Gruppengegner der Bobinger. Detke warnte allerdings: "Die Ligazugehörigkeit sagt im Hallenfußball wenig über die Spielstärke aus. Wir gehen davon aus, dass in Amberg sehr gute Hallenmannschaften auf uns warten werden." Informationen zu den Gegnern gab es kaum.

Bobingen tat sich schwer

Und der Bobinger Trainer sollte Recht behalten. Die in der Halle erfolgsverwöhnten Landesligakicker taten sich schwer. Im ersten Gruppenspiel gegen den oberfränkischen Bezirksligisten TSV Neukenroth musste sich das Team von Christopher Detke und Sebastian Jeschek mit einem mageren 0:0 zufriedengeben. Zwar zeigte sich der TSV in den ersten Spielminuten leicht überlegen, aber der Bezirksligist kam immer besser ins Spiel. In der letzten Spielminute hatten die Bobinger Glück, als Neukenroth nur die Latte traf. Nicht wesentlich besser lief es im zweiten Gruppenspiel gegen den Oberpfälzer Kreisligisten FC Raindorf. Beide Teams, Bobingen mit einem Unentschieden und Raindorf nach einer Niederlage, waren bereits unter Zugzwang. Zweimal mussten die Bobinger einem Rückstand hinterherlaufen. Durch Tore von Berkay Akgün und Cemal Mutlu gab es letztlich ein 2:2. Wobei drei der vier Treffer in der letzten Spielminute fielen. Richtig überzeugen konnte der Landesligist in diesem Match allerdings nicht.

