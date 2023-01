Internationaler Schultag lädt zum Probieren ein

An der Mittelschule Bobingen endete kürzlich ein großes internationales Schulprojekt mit einer kulinarischen Vielfalt.

Ein großes internationales Schulprojekt hat an der Dr.-Jaufmann-Mittelschule Bobingen Fahrt aufgenommen. Zusammen mit Schulen aus Estland, der Türkei und Slowenien werden unter dem Oberthema „Lehren und Lernen im Sinne von Nachhaltigkeit“ verschiedene Projekte durchgeführt. Parallel dazu werden zu ausgewählten Themen Unterrichtsvorlagen für Lehrer sowohl in Englisch als auch in der jeweiligen Heimatsprache erstellt und veröffentlicht.

Wie Maria Turner, Projektleiterin an der Bobinger Mittelschule erklärt, sollen diese Materialen allen interessierten Lehrern zugänglich sein. „Jeder soll die Möglichkeit haben, eines dieser Projekte ebenfalls durchzuführen und dafür gleich die nötigen Materialien und Informationen an der Hand haben.“ So wolle man international nicht nur die Schülerkompetenzen stärken, sondern auch die Lehrerschaft unterstützen.

"Wir sind bunt": Gegenseitiges Verständnis für Herkunft wird gefördert

Das Bobinger Schulprojekt trägt den Titel: „Wir sind bunt“ und zielt neben den Projektvorgaben wie Nachhaltigkeit vor allem auf das gegenseitige Verständnis für die aus vielen verschiedenen Ländern stammenden Schüler ab. „Die Schüler haben gemeinsam beschlossen, Informationen zu unterschiedlichen Herkunftsländern zu sammeln und diese in kleinen Präsentationen jeweils den anderen Klassen vorzustellen“, erläutert Turner. Von Oktober bis Dezember haben diese Präsentationen in den einzelnen Klassen stattgefunden. Insgesamt 26 verschiedene Herkunftsländer weisen die Schüler an der Mittelschule Bobingen auf.

Nun endete das Projekt mit einem großen Projekttag, bei dem es nicht nur die gezeigten Vorträge noch einmal gab, sondern die einzelnen Länder auch einmal von einer ganz anderen Seite probiert werden konnten: Jede Klasse bereitete landestypische Spezialitäten zu ihrem Land vor. Diese durften dann von den anderen Klassen probiert werden.

Kinder probieren Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern

Ukrainische Waffeln oder Sarmale, Krautwickel mit Hackfleisch, türkisches Gebäck und weitere Köstlichkeiten aus China, Korea, Russland, Rumänien, Polen, Syrien, Griechenland, Italien und Amerika sorgten für große Begeisterung und zeigten eine ungeahnte Vielfalt an verschiedenen Speisen auf. Samira aus der sechsten Klasse half bei der Zubereitung von koreanischem Kimchi. „Das schmeckt total lecker und ich wollte das schon immer mal probieren“, erzählt sie. Gemeinsam habe man in der Klasse bei der Vorbereitung koreanische Musik gehört – das sei der beste Schultag gewesen, den sie je gehabt habe.

Bei Sana, Jeanett und Claudia (von links) gab es leckere ukrainische Waffeln mit Waffelböden und süßer Kondensmilch. Foto: Anja Fischer

Auch Mohamad und Atajev sind stolz auf die Köstlichkeiten, die sie zum Teil auch von zu Hause mitgebracht haben. „Ich habe mitgeholfen und mit meinem Vater zusammen gebacken“, sagt Atajev. Lecker sei aber auch das Essen aus den anderen Klassen. „Ich habe alles schon probiert.“

Parallel zur Verkostung konnten die Schüler an einem Wissensquiz über die vorgestellten Länder teilnehmen und kleine Preise gewinnen. Und auch der soziale Gedanke kam bei der Mittelschule nicht zu kurz: Für die Teilnahme an der Verkostung bezahlte jeder Schüler einen Euro, der an die Kartei der Not gespendet wurde.