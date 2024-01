Kin-Ball: Der größte Spielball der Welt

Der Ball ist riesig, es gibt keine Tore und es stehen drei Mannschaften gleichzeitig auf dem Platz. Kinball ist anders. Was ist das für ein Sport?

Das auffälligste am Kin-Ball-Sport ist zweifelsohne der Spielball. Durchmesser: 1,2 Meter. Allerdings ist er leicht und kann weit fliegen. Als zweites fällt ins Auge, dass drei Mannschaften gleichzeitig auf dem Feld stehen. Tore gibt es beim Kin-Ball keine. Wie funktioniert nun das Spiel? Der Spielertrainer des TSV Bobingen, Tobias Wolf, klärt auf: "Eine Mannschaft ist am Ball. Diese ruft eine der beiden anderen Mannschaften auf und versucht den Ball so zu schlagen, dass ihn die aufgerufene Mannschaft nicht fangen kann.. Landet der Ball auf dem Boden, erhält das aufschlagende Team und die dritte, an diesem Spielzug unbeteiligte Mannschaft, einen Punkt. Wird der Ball gefangen gibt es keinen Punkt und es folgt der nächste Aufschlag. Bei 13 Punkten ist das Spiel zu Ende." Der Vorteil dieses Systems sei, so Wolf, dass sich die hinten liegenden Mannschaften immer wieder gegenseitig hochziehen würden. Somit sei gewährleistet, dass Kin-Ball-Spiele meist bis zum Ende spannend blieben. Das Spielfeld ist ein halbes Handballfeld. Da der Ball jederzeit in jede Ecke des Feldes gespielt werden könne, entwickle sich ein schnelles Spiel, das große Anforderungen an die körperliche Fitness, Gleichgewichtssinn und Reaktionsschnelligkeit stelle.

Taktik ist wichtig

Kin-Ball zeichne sich vor allem durch eine ausgeprägte taktische Komponente aus. In jeder Mannschaft stehen vier Spielerinnen und Spieler. Somit seien immer zwölf Akteure auf dem Feld. In Deutschland ist die Sportart noch relativ unbekannt. Wobei sich das gerade ändere. Vor allem in Bobingen. Das liegt nicht zuletzt an den Aktivitäten des TSV Bobingen. Im Jahr 2019 ist der Deutsche Kin-Ball-Verband gegründet worden. Rund 250 Spielerinnen und Spieler sind deutschlandweit derzeit aktiv. Viele davon beim TSV Bobingen.

Kinball Das Kinball-Team des TSV Bobingen belegte Platz drei in der Bundesliga. Foto: Tobias Wolf





Auch eine Bundesliga gibt es. Elf Vereine spielen dort. Es ist allerdings momentan auch die einzige Verbandsliga. Rund 48 Aktive gebe es beim TSV Bobingen derzeit. Vor allem bei Kindern erfreue sich der Sport mit dem großen Ball wachsender Beliebtheit, sagt Wolf.

Kin-Ball kommt aus Kanada

Entwickelt worden ist der Sport in Kanada und war ursprünglich als Schulsportart konzipiert. Dabei wird sehr viel Wert auf Teamgeist und Fairplay gelegt. Bei Zuwiderhandlungen gegen die angestrebte sportliche Fairness würden harte Strafen ausgesprochen. Was allerdings extrem selten vorkomme, freut sich Tobias Wolf. Da es im Spiel wenig Körperkontakt gebe, gleichzeitig aber Ausdauer, Kraft und Reaktionsfähigkeit geschult würden, biete sich Kin-Ball als Schulsport geradezu an. "Nicht jeder will Fußball spielen. Kin-Ball ist eine interessante Alternative."

Und der Sport entwickelt sich. Mittlerweile gibt es sowohl Welt- als auch Europameisterschaften. "Andere Länder sind uns da etwas voraus", sagt Wolf. Beispielsweise in Kanada, Frankreich und Spanien gebe es bereits wesentlich mehr Spieler und Ligen. Er selbst steht in der Deutschen Kin-Ball-Nationalmannschaft, hat schon an WM und EM teilgenommen. Dazu ist er in der Verbandsarbeit aktiv.

Kinball Bobingen Die Kin-Ball-Gruppe des TSV-Bobingen veranstaltete ein großes Kinder- und Jugendturnier. Foto: Christian Spath, Cornelia Und Jenny Seitz

Im Vordergrund stehe dabei, Kin-Ball in die Schulen zu bringen. Als Schulsport sei es ideal. Es verlange von Lehrerinnen und Lehrern keinen großen Vorbereitungsaufwand und es könne mehr oder weniger sofort mit dem Spiel begonnen werden. Ein weiterer Vorteil sei, dass alle Kinder mitspielen könnten. Auch die, die bisher um Sport eher einen Bogen gemacht hätten. Gerade erst habe das Gymnasium in Mering eigene Spielbälle angeschafft.

Ideal als Schulsportart

Das Schöne daran sei, dass dieser Sport durchaus das Potenzial habe, zur Leidenschaft zu werden. Das sehe er an sich selbst, erklärt Wolf. Gerade Kinder hätten großen Spaß daran. Und wenn die Begeisterung erst einmal entfacht sei, dann würden die meisten der Sportart auch später treu bleiben.

Wer sich für diesen ungewöhnlichen Sport interessiert, kann sich an Tobias Wolf vom TSV Bobingen wenden. E-Mail-Adresse: Kinball@TSVBobingen.de