Kinder sollen zu Pflegeeltern: Polizei muss eingreifen

Massiv wehrten sich am Freitag Eltern in Bobingen, deren Kinder in die Obhut von Pflegeeltern übergeben werden sollten.

Laut Polizeibericht hatte eine Gerichtsvollzieherin den Auftrag, die Kinder abzuholen. Beamte der Bobinger Polizei sollten sie dabei unterstützen. Die Eltern wehrten sich massiv und hätten nur durch mehrere Polizeikräfte zurückgehalten werden können. Letztendlich sei es gelungen, eines der beiden Kinder in die Obhut der Pflegeelten zu übergeben. Das zweite Kind sei während des Einsatzes geflüchtet. (AZ)