Nach 20 Jahren Planungszeit: Radweg in Bobingen eröffnet

Der Weg ist das Ziel: Rund 20 Jahre hat es von den ersten Planungen bis zur Fertigstellung des 500 Meter langen Radwegs an der Hoechster Straße in Bobingen gedauert.

Manchmal dauert es etwas länger: "Erste Planungen entstanden bereits 2003, doch das Vorhaben wurde immer wieder verschoben und neu diskutiert", sagte Bobingens Bürgermeister Klaus Förster bei der Eröffnung des neuen Geh- und Radweges an der Hoechster Straße. Umso glücklicher sei man in Bobingen jetzt, das Projekt endlich zum Abschluss gebracht zu haben.

Neuer Radweg in Bobingen: Auf sicherem Weg zum Fußballtraining

Der neue Radweg, der vom Kreisverkehr an der Krumbacher Straße bis zum IWB-Parkplatz entlang der Hoechster Straße führt, sei ein großer Sicherheitsgewinn. Denn bisher gab es dort weder Geh- noch Radweg. Eigentlich eine unhaltbare Situation. Denn gerade dort seien viele Kinder und Jugendliche mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs. Entweder, um zum Training oder zu den Spielen zum Vereinsgelände des TSV Bobingen zu gelangen, oder auch, um das Bobinger Feuerwehrhaus zu erreichen. Ein weiterer Gewinn sei, dass der neue Geh- und Radweg beleuchtet ist. Auch das sei wichtig, da es gerade im Winter zu den Trainingszeiten der Jugendlichen oft schon dunkel sei.

"Das war die letzte Straße am Bobinger Ortsrand, die nicht beleuchtet war", sagte Bauamtsleiter Rainer Thierbach. Zunächst sei angedacht gewesen, dass der Weg an der Westseite der Straße entlangführen sollte. Das scheiterte jedoch daran, dass die Stadt Bobingen die erforderlichen Grundstücke nicht hatte erwerben können. Daher entschied man sich, den Weg auf der Ostseite zu bauen. Dazu mussten allerdings die Ballfangzäune an den Trainingsplätzen des TSV Bobingen versetzt werden. Um die Sicherheit noch weiter zu erhöhen, gibt es zwei Querungshilfen, um über die Hoechster Straße zu gelangen.

Zuletzt musste noch eine weitere Hürde überwunden werden. Denn es sollte ein Weg für Radfahrende und Fußgänger werden. Das ist nach der neuen Straßenverkehrsordnung innerorts nicht ganz einfach, wie die Situation an der Wertachstraße im Norden Bobingens gezeigt hatte. Doch die Situation an der Hoechster Straße sei völlig anders, erklärte Bürgermeister Förster. Schließlich wäre auf der ganzen Länge nur eine Ein- und Ausfahrt: die zum Gelände des TSV Bobingen. Und die sei auch noch gut einsehbar. Daher hatte es, nach Besichtigungen durch Polizei und Straßenverkehrsbehörde, letztlich grünes Licht gegeben, dass der Weg von Radelnden und Fußgängern gleichzeitig genutzt werden könne. "Alles andere wäre ja Unsinn gewesen", sagte Förster. Schließlich sei der Weg geplant worden, um die Sicherheit zu erhöhen und die Kinder und Jugendlichen mit ihren Fahrrädern eben nicht auf die Straße zu schicken. Er betonte aber, dass die bauliche Situation an der Hoechster Straße eine gänzlich andere sei und deshalb nicht mit der in der Wertachstraße zu vergleichen wäre.



Dann war es so weit: Vertreter der Stadt, die anwesenden Stadträte und Vertreter der beteiligten Baufirmen schnitten das Band entzwei, und der neue Geh- und Radweg ist ab sofort zur Benutzung freigegeben. Rund 360.000 Euro hat der Weg am Ende gekostet. Davon seien aber 70 Prozent aus verschiedenen Fördertöpfen gekommen, sagte Bürgermeister Förster.

