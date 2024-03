Bobingen

06:00 Uhr

Provisorium in der Bobinger Max-Fischer-Straße wird zur Dauerlösung

Plus Nach langen Diskussionen soll das versuchsweise eingerichtete Halteverbot zur dauerhaften Einrichtung werden. Bei der Stadt Bobingen ist man über die Lösung nicht glücklich.

Von Elmar Knöchel

Es gab viele Gespräche zwischen der Stadt Bobingen und der Straßenverkehrsbehörde im Augsburger Landratsamt. Das Ergebnis stimmt den Bobinger Stadtrat letztlich nicht glücklich.

Es gab zwei Aspekte, die den Bobinger Verantwortlichen am Herzen lagen. Einmal der frühere Radweg auf der Südseite. Eigentlich wollte Bürgermeister Klaus Förster erreichen, dass dort der geteilte Geh- und Radweg in seiner ursprünglichen Form wieder ausgewiesen wird. Doch das scheint nicht möglich. Denn eine Änderung der Straßenverkehrsordnung verbietet geteilte Radwege im innerörtlichen Bereich. Eine Ausnahme wäre nur bei sehr hohem Verkehrsaufkommen möglich, das aber laut Verkehrszählungen in der Max-Fischer-Straße nicht gegeben sei, so Bürgermeister Förster.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen