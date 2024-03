Schwere Verletzung überschattet Heimspiel des TSV Bobingen

Zur Nebensache geriet die 1:3-Niederlage des TSV Bobingen gegen Karlsfeld. Nach einer schweren Verletzung musste Bobingens Elias Ruf über 20 Minuten auf dem Feld behandelt werden.

Das Spiel des TSV Bobingen gegen den Tabellenachten aus Karlsfeld begann mit vielen Mittelfeldaktionen und sehr intensiv. Im Vergleich zum Hinspiel waren die Bobinger aber wesentlich präsenter und spielten aus einer verstärkten Deckung heraus. Karlsfeld hatte zwar mehr Ballbesitz, konnte damit aber wenig daraus machen. Die Hausherren ihrerseits hatten Mühe, das hohe und aggressive Pressing der Gäste aus dem Norden Münchens zu überwinden. So egalisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld.

Bobingen mit langen Pässen erfolgreich

Mit zunehmender Spieldauer fanden aber immer wieder lange Pässe der Bobinger den Weg in Richtung Strafraum der Gäste. Richtig gefährlich wurde es aber auch im Gästestrafraum nicht. Bis zur 31. Spielminute. Der wieder einmal beste Angreifer der Bobinger, Maximilian Krist, wurde auf der rechten Angriffsseite geschickt und konnte eine mustergültige Flanke nach innen bringen. Die fand den mitgelaufenen Paul Simler, der mit einem Kopfball zur 1:0-Führung der Detke-Elf traf. Effektiver kann man eigentlich nicht Fußball spielen. Nach dieser Führung gewannen die Bobinger plötzlich mehr Zweikämpfe. Die Münchner Vorstädter zeigten sich beeindruckt von dem Führungstreffer.

Schock für den TSV Bobingen

Dann kam der Moment, als der Fußball plötzlich zur Nebensache wurde. Nicolas Prestel spielte einen flachen Ball Richtung Strafraum der Gäste. Der stark agierende Elias Ruf setzte nach. Doch ein Karlsfelder Abwehrspieler war früher am Ball und klärte mit einem Befreiungsschlag. Dabei traf er unabsichtlich den heranstürmenden Elias Ruf am Brustkorb. Der ging sofort zu Boden. Obwohl die Szene zunächst eher harmlos ausgesehen hatte, war schnell klar, dass mehr passiert sein musste. Gegnerische und eigene Spieler kümmerten sich sofort um den Verletzten. Fast eine halbe Stunde lang musste die Partie unterbrochen werden, bis der herbeigerufene Notarzt sich sicher war, dass es ungefährlich sei, den Verletzten zu bewegen.

Nach bangen 30 Minuten konnte Elias Ruf das Spielfeld gestützt auf Betreuer und Notarzt verlassen. Foto: Elmar Knöchel

Die schönste Szene des Spiels war, als Elias Ruf, gestützt von Notarzt und Betreuern, auf eigenen Beinen das Spielfeld verlassen konnte und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Die vorläufige Diagnose vom Spielfeldrand lautete: Verdacht auf Rippenbruch.

Nach halbstündiger Unterbrechung kam ein Bruch ins Bobinger Spiel

Nach der langen Pause standen die Bobinger, geschuldet der schweren Verletzung ihres Mannschaftskameraden, erst einmal neben sich. Es gab einen verständlichen Bruch im Bobinger Spiel. Zudem konnten die Gastgeber den sehr guten Elias Ruf nicht wirklich ersetzen und die bis dahin gute Spielordnung ging mehr und mehr verloren. Das nutzte Eintracht Karlsfeld aus und erzielt in der 46. Spielminute das 1:1 gegen eine unsortierte Abwehr der Heimmannschaft.

War wieder einmal der auffälligste Stürmer: Maximilian Krist (23). Foto: Elmar Knöchel

Vielleicht hätte das Spiel noch einmal eine andere Wendung genommen, wäre in der 56. Minute die Führung für die Bobinger gelungen. Nach einem genialen Pass von Sandro Burghard stand Maximilian Krist allein vor dem Gästekeper, wurde aber wegen vermeintlichem Abseits zurückgepfiffen. Leider eine Fehlentscheidung. Denn bei der Ballabgabe stand noch ein Karlsfelder Spieler näher zur Torlinie. So wurde es nichts mit einer erneuten Bobinger Führung. Dann kam es noch schlimmer. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld waren die Gastgeber zuweit aufgerückt und liefen in einen mustergültig vorgetragenen Konter der Gäste aus Karlsfeld. Statt 2:1 stand es plötzlich 1:2. Beim darauffolgenden 1:3 für Karsfeld sah die Bobinger Abwehr wieder nicht gut aus. Nach einem unnötigen Ballverlust an der Mittellinie durften sich die Gäste nahezu unbedrängt in den Bobinger Strafraum kombinieren und konnten sich die Bälle zuschieben. Am Ende war der Bobinger Torwart, Andreas von Mücke, machtlos. Der TSV stemmte sich zwar noch einmal gegen die drohende Niederlage, aber das Pech blieb dem abstiegsbedrohten Team auf den Fersen, als Maximilian Krist mit einem schönen Freistoß nur die Querlatte traf.

Aller Einsatz, hier Michael Zedelmeier (blaues Trikot) , war am Ende vergebens. Foto: Elmar Knöchel

Die beste Nachricht kam zum Ende des Spiels aus dem Krankenhaus. Elias Ruf gehe es besser, hieß es von dort. Für eine genaue Diagnose müssten aber die Röntgenbilder abgewartet werden.

TSV Bobingen: Andreas von Mücke (Tor), Michael Zedelmeier, Nicolas Prestel (78. Florian Kohler), Sandro Burghard, Elias Ruf (48. Christopher Detke), Christian Frickinger (78. Nicolai Petereit), Luis Müller, Matteo Ligorati, Paul Simler, Maximilian Krist, Hüseyin Tomakin (78. Manuel Hampp) Zuschauer: 100