TSV Bobingen: Klappt es in Erkheim mit dem ersten Sieg?

Nach sechs Landesliga-Spieltagen wartet Aufsteiger Bobingen noch immer auf den ersten Sieg. Ob das beim alten Bekannten aus Bezirksligatagen endlich klappen wird?

Ein Traumstart sieht anders aus. Der TSV Bobingen hat es als Aufsteiger in die Landesliga nicht leicht. Ein altes Zitat von Fußball-Legende Jürgen Wegmann sagt: "Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu." Das umschreibt den Saisonverlauf der Bobinger Landesliga-Kicker treffend. Beim Blick auf die Tabelle findet man die Elf von Christopher Detke derzeit auf dem 17. Tabellenplatz. Das wäre ein direkter Abstiegsplatz.

Aber eine Tabelle spiegelt nicht immer die ganze Wahrheit wider, die ja bekanntlich auf dem Platz liegt. Bis auf das Spiel gegen den aktuellen Tabellenführer TSV Schwabmünchen konnten die Bobinger die Partien offen gestalten. Sie waren sowohl gegen Mitaufsteiger Aindling als auch gegen Liga-Schwergewicht Durach sogar überlegen. Doch hat es in beiden Spielen am Ende nicht zu einem Dreier gereicht. Gegen Unterhaching wäre zumindest ein Unentschieden möglich gewesen und das Remis beim Tabellenzweiten Karlsfeld spricht für sich. Leistungsvermögen der Mannschaft und aktueller Punktestand passen nicht zusammen.

In Erkheim soll es endlich mit dem ersten Sieg klappen

Das soll sich ändern. Die Bobinger Kicker werden wohl mit etwas Wut im Bauch zum alten Bekannten Erkheim ins Allgäu fahren. Denn nach dem Unentschieden mit einem aberkannten Abseitstor im letzten Heimspiel war allen die Fassungslosigkeit anzusehen, dass es wieder nicht geklappt hatte. Unschlagbar ist der kommende Gegner sicher nicht. Auf Tabellenplatz zwölf stehend hat der TV Erkheim nur fünf Zähler mehr auf dem Konto. In Karlsfeld, wo der Detke-Truppe ein Unentschieden gelang, unterlag Erkheim am letzten Spieltag klar mit 0:2. Daher fährt der TSV Bobingen sicher mit einem klaren Ziel ins Allgäu: Es sollen endlich drei Punkte her.

Die Hoffnung, dass dieses Ziel auch erreicht werden kann, begründet sich vor allem darauf, dass die Bobinger Offensive immer besser in Tritt kommt. Herrschte in den ersten Spielen noch Torflaute, ändert sich das jetzt. Denn in den letzten Matches wurde immer getroffen. Die Tendenz zeigt also nach oben. Zugleich hat der TSV weit weniger Gegentore kassiert, als viele der Teams, die in der Tabelle weiter vorne stehen. Es sollte also durchaus etwas möglich sein in Erkheim.

Und schließlich hat man noch eine Rechnung offen mit den Erkheimern. Denn in der Aufstiegssaison der Allgäuer war es in Bobingen zum Showdown um den Relegationsplatz gekommen. Der TSV Bobingen konnte zwar gewinnen, doch ein Tor fehlte, um an Erkheim vorbeizuziehen. Das Ende ist bekannt: Der TSV Bobingen musste eine Ehrenrunde in der Bezirksliga drehen und stieg im Folgejahr als Meister auf. Erkheim gewann die Relegation gegen den SV Egg und stieg auf. In der vergangenen Saison konnten sich die Allgäuer mit Mühe in den Relegationsspielen gegen Cosmos Aystetten behaupten und die Klasse halten.

