Unbekannter stiehlt teures Handy im Bobinger Freibad

Ein 1400 Euro teures Handy hat ein Unbekannter im Bobinger Freibad gestohlen. Die Polizei Bobingen sucht nach Zeugen.

Teuer zu stehen kam einem Schüler am Donnerstag der Klassenausflug in das Freibad Bobingen. Im Zeitraum zwischen 10.25 und 10.45 Uhr entwendete ein unbekannter Täter in einem unbeobachteten Moment aus einem abgelegten Rucksack ein neuwertiges Mobiltelefon Marke iPhone im Wert von 1400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Bobingen unter 08234/9606-0 zu melden. (AZ)