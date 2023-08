EHC Königsbrunn verpflichtet Torhüter

Einen neuen Keeper hat der EHC Königsbrunn verpflichtet. Nun steht auch der Spielplan in der Bayernliga.

Im Oktober startet offiziell die neue Saison der Bayernliga, am Montag wurde der Spielplan vom Verband offiziell präsentiert. Für den EHC Königsbrunn gibt es jetzt gute Nachrichten. Denn das Eröffnungsspiel der Liga am Samstag, 14. Oktober, werden die Brunnenstädter auswärts gegen die "Devils" des VfE Ulm/Neu-Ulm bestreiten und die neue Saison einläuten. Am nächsten Tag steigen dann die restlichen Teams in die neue Spielzeit der höchsten bayerischen Liga ein.

Außerdem gab der EHC Königsbrunn einen weiteren Neuzugang bekannt. Nachdem Markus Kring berufsbedingt nicht mehr im Kader der Brunnenstädter steht, war der Verein auf der Suche nach einem Ersatz für die Torhüterposition. Die Stelle wurde mit dem 24-jährigen David Blaschta besetzt. Der 1,98 Meter große gebürtige Kölner durchlief den Nachwuchs des HC Landsberg und sammelte dort in der Saison 2018/2019 erste Erfahrungen im Seniorenbereich. Bei den "Riverkings" durfte er auch Oberligaluft schnuppern und stand in 30 Partien im Tor. In der letzten Saison wechselte er zum ESC Kempten und will nun in Königsbrunn Fuß fassen. Nach Mika Reuter und Dominic Erdt ist Blaschta der dritte Spieler, der aus Landsberg in die Brunnenstadt wechselt.

Torwartlegende Sven Rampf, Teammanager der Königsbrunner, kennt den Neuzugang gut und ist überzeugt von dessen Potenzial: „Ich habe mir schon ein paar Spiele von Blaschta angesehen, er ist ein junger, sehr engagierter Torhüter. David hatte es sicher nicht leicht in der Oberliga, ich hoffe, dass er bei uns Spielpraxis bekommt und sich weiterentwickeln kann. So wie ich ihn einschätze, wird er seinen Weg gehen, er ist ein sehr fleißiger und sympathischer Teamplayer und wird bei uns hoffentlich den nächsten Schritt machen."

