vor 16 Min.

Erneute Niederlage für den EHC Königsbrunn in Amberg

Plus Mit 1:5 verliert der EHC Königsbrunn seine Auswärtspartie gegen die „Wild Lions“ des ERSC Amberg. Dabei wurde den Brunnenstädtern ein früher Rückstand und die hohe Fehlerquote zum Verhängnis.

Von Horst Plate

Der EHC Königsbrunn reiste mit vier kompletten Reihen an, die Gastgeber begannen mit 15 Feldspielern. Antti-Jussi Miettinen gab nach einem ersten Training am Vortag sein Debut für Königsbrunn und startete in Reihe zwei mit Julian Becher und Hayden Trupp.

