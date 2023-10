Erste Niederlage für den EHC Königsbrunn

Der EHC Königsbrunn verliert sein erstes Punktspiel gegen den TEV Miesbach denkbar knapp in der Verlängerung.

Bis zum Sudden Death war die Partie offen, einen Punkt konnten sich die Brunnenstädter aber sichern und den zweiten Tabellenrang halten. Der TEV holte sich nicht unverdient den Sieg und nahm Revanche für die letzten Niederlagen gegen Königsbrunn.

Sowohl der EHC als auch der TEV starteten mit drei kompletten Reihen, bei Königsbrunn fehlten verletzungsbedingt Dennis Tausend, Lukas Häckelsmiller und der gesperrte Marco Sternheimer. Wie schon am Freitag stand von Beginn an David Blaschta im Tor der Brunnenstädter.

Beide Mannschaften legten von Beginn an mit viel Tempo los und boten den Zuschauern ansehnliches Eishockey. Königsbrunn agierte druckvoll und mit viel Zug zum Tor. Der EHC erarbeitete sich viele gute Möglichkeiten, ein Treffer wollte zunächst aber nicht fallen. Beim ersten Tor in der achten Spielminute in Unterzahl stibitzte sich Toms Prokopovics von seinem Gegner die Scheibe, tankte sich vor das gegnerische Tor durch und netzte dann eiskalt zur 1:0-Führung ein. Nur eine Minute später landete ein Schlagschuss von Hayden Trupp am Pfosten.

Doch statt einen zweiten Treffer zu erzielen, mussten die Königsbrunner den Ausgleich hinnehmen. Bohumil Slavicek legte mit einem Querpass für Thomas März auf, der frei stehend zum 1:1 einschoss und Goalie David Blaschta keine Chance ließ. Der EHC blieb aber am Drücker und machte ordentlich Druck. In der 13. Spielminute traf Königsbrunn dann zum 2:1, nachdem sich der EHC vor dem Tor festgesetzt hatte, bediente Florian Döring mit einem feinen Pass Gustav Veisert, der hämmerte mit einem platzierten Schuss den Puck ins Miesbacher Gehäuse. Drei Minuten vor der Pause setzte sich Miesbach im Königsbrunner Drittel fest, der EHC brachte die Scheibe nicht mehr aus der eigenen Zone heraus. Ein verdeckter Schuss von der blauen Linie fand dann den Weg ins Königsbrunner Tor. Nach dem Ausgleich fielen aber keine Treffer mehr. Königsbrunn belohnte sich trotz klarer Überlegenheit nicht mit der Führung.

Partie auf Augenhöhe zwischen dem EHC Königsbrunn und Miesbach

Nach der ersten Pause war es weiter eine ansehnliche Partie auf Augenhöhe. In der 23. Spielminute wäre den Königsbrunnern in Überzahl fast ein Treffer gelungen, doch der EHC hatte kein Scheibenglück, der Puck landete ein weiteres Mal am Gestänge. Miesbach hatte sich nun besser auf die Spielweise der Gastgeber eingestellt und stand stabil in der Defensive. Beide Mannschaften ließen in Unterzahl kaum Möglichkeiten zu, meist war ein Schläger oder Spieler im Weg. Königsbrunn brachte mehr Schüsse aufs Tor, doch das Mitteldrittel blieb ohne weitere Treffer in dem hochklassigen Fight.

Auch im letzten Drittel boten beide Mannschaften schönes und schnelles Eishockey. Miesbach verteidigte weiter gut, aber auch Königsbrunn ließ nur wenige Möglichkeiten zu. Nach über 50 Minuten Spielzeit hatte Miesbach kurzzeitig das Heft in der Hand, als der EHC nicht mehr zum Wechseln kam. Doch Königsbrunn fing sich wieder und kam auch wieder zu Tormöglichkeiten, konnte aber auch in doppelter Überzahl nicht den entscheidenden Treffer setzen. Die Entscheidung musste in Überzahl fallen, schon nach wenigen Sekunden hatte Bohumil Slavicek alleine vor dem Königsbrunner Goalie den entscheidenden Treffer auf dem Schläger, doch David Blaschta hielt den EHC weiter im Spiel. In der 62. Minute konnte der starke Blaschta den Schuss von Matthias Bergmann noch ablenken, den Rebound schnappte sich allerdings der Kanadier Patrick Asselin und sorgte mit seinem Treffer zum 2:3 für den Miesbacher Erfolg und Extrapunkt.

EHC Coach Bobby Linke nennt Gründe für die verlorene Partie: „Wir sind gut ins Spiel gekommen und verpassen es, mehr aus unseren Möglichkeiten zu machen. Miesbach hat sehr ruhig und kontrolliert gespielt. Aus wenigen Schüssen des Gegners bekommen wir zwei Gegentore. Wir waren im ersten Drittel eigentlich klar überlegen, haben dann so weitergespielt, hatten mehr Spielanteile und Schüsse als der Gegner. Unsere Überzahleffizienz hat uns wieder mal gefehlt, wir haben zu sorglos gespielt und Miesbach hat das gut verteidigt. Ein Überzahltreffer hätte uns heute wohl die Partie entschieden. In der Overtime hat sich Miesbach dann mit einer guten Leistung mit dem Sieg belohnt. Insgesamt hatten wir mehr Spielanteile und Torchancen, unser Gegner hat das aber mit mehr Cleverness verdient gewonnen.“

Tore: 1:0 Prokopovics (8.), 1:1 März (Slavicek) (10.), 2:1 Veisert (Döring, Steinberger) (13.), 2:2 Asselin (Ehliz, März) (17.), 2:3 Asselin (Bergmann) (62.)

Strafminuten: EHC Königsbrunn 12 TEV Miesbach 16

Zuschauer: 487