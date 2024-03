Schwabmünchen

Schwabmünchner Blechspezialist Nusser ist in finanzieller Schieflage

Plus 75 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt die Nusser GmbH in Schwabmünchen. Nun wird in einem Insolvenzverfahren nach möglichen Investoren gesucht.

Von Maximilian Czysz

Stanzen, lasern, biegen oder schweißen: Nusser ist der Spezialist für Blechbearbeitung in Schwabmünchen. Das Unternehmen hat jetzt Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahren am Amtsgericht Augsburg gestellt.

Ursache sind offenbar verschiedene Verwerfungen seit der Corona-Krise. „Kunden, die von uns beliefert wurden, hatten während und nach dieser Zeit ihr Auftragsvolumen reduzieren oder ganz streichen müssen“, sagt Geschäftsführer Dr. Jörg Lauscher. Hinzu gekommen seien verschiedene Herausforderungen in der Lieferkette, zum Beispiel bei der grundsätzlichen Verfügbarkeit von Material. Auch enorme Preissteigerungen, die von W. Nusser nur teilweise an die Kunden weitergereicht werden konnten, seien ein Grund. „Insbesondere die gestiegenen Energiepreise haben die Situation verschlechtert, denn die Verarbeitung von Metallen ist mit hohem Energieeinsatz verbunden, beispielsweise beim Laserschneiden. Auch wenn sich diese Situation teilweise wieder entspannt hat, konnte das reduzierte Auftragsvolumen in der aktuellen Marktlage bisher nicht ausreichend kompensiert werden“, sagt Lauscher.

