Schwabmünchner Spiel in Augsburg fällt aus

Die für Samstag geplante Begegnung des TSV Schwabmünchen bei Schwaben Augsburg wurde abgesagt.

Kein Bayernliga-Derby am Wochenende: Die für Samstag, 14 Uhr, geplante Begegnung zwischen dem TSV Schwabmünchen und Schwaben Augsburg hat der Bayerische Fußball-Verband jetzt abgesagt. Der Grund: In der Schwabmünchner Mannschaft gibt es zahlreiche Corona-Fälle, so dass man kein Team zusammengebracht hat.

Die Partie gegen Schwaben Augsburg soll am Dienstag, 5. April, um 17.30 Uhr nachgeholt werden. Schon in der vergangenen Woche musste das Spiel des TSV Schwabmünchen gegen Jahn Regensburg II abgesagt werden, weil die Schwabmünchner keine Mannschaft zusammenbekommen haben. (AZ)