TSV Bobingen: Nach dem Spiel ist vor den Spielen

Eine knallharte Woche für den Bezirksligisten mit vier Spielen innerhalb von neun Tagen. Am Freitag kommt Ottobeuren an die Hoechster Straße.

Das war ein heißer Tanz am letzten Dienstag im Stadion der Bobinger Bezirksligakicker. Der TSV Bobingen hatte im Pokalspiel dem Regionalligisten SV Wacker Burghausen alles abverlangt. Eine Sensation war möglich. Erst sehr spät gelang den Burghausern der Siegtreffer.

Der große Kampf hat im Kader der Bobinger allerdings deutliche Spuren hinterlassen. Abwehrspieler Nikolai Petereit, der bei einer großen Rettungstat auf der eigenen Torlinie schmerzliche Bekanntschaft mit dem Torpfosten machen musste, hat sich bei dieser Aktion eine Kapselverletzung am großen Zehen zugezogen. An einen Einsatz an diesem Wochenende ist nicht zu denken. Ebenso traf es Abwehrspieler Julian Peitzsch. Er hatte bereits beim Spiel in Germaringen Abwehrstratege Simon Schlotterer (Kreuzbandriss) ersetzen müssen. Im Spiel gegen Burghausen, in dem er eine bärenstarke Leistung zeigte, musste Peitzsch dann kurz vor Schluss humpelnd den Platz verlassen. Diagnose: Sprunggelenksverletzung. Auch er wird in den nächsten Spielen nicht auflaufen können.

Zahlreiche Verletzte beim TSV Bobingen

Im Training fehlten außerdem Torjäger Florian Gebert und Sandro Burghard. Beide wurden geschont. Gebert hatte wegen eines Ellbogentreffers ein blaues Auge und Burghard eine Rippenprellung davongetragen. Allerdings hofft man in Bobingen, dass beide für das Freitagsspiel wieder einsatzbereit sein würden. "Wir müssen jetzt sehen, wen wir überhaupt noch als Defensivspieler auf den Platz bringen können", sagte Bobingens Spielertrainer Christopher Detke. Natürlich wolle die Mannschaft am Freitag gegen Ottobeuren an die Leistung gegen Burghausen anknüpfen. Doch leicht werde das nicht, so Detke. Denn wie man aus der Rückrunde der letzten Saison noch sehr genau wisse, bringe der Gegner aus dem Allgäu immer eine sehr griffige Mannschaft auf den Platz. Das bedeute wiederum ein hartes Stück Arbeit für den bereits zu Beginn der Saison stark gebeutelten Bobinger Kader.

Mit dem Freitagsspiel ist das Wochenende für den TSV Bobingen jedoch noch nicht vorbei. Denn am kommenden Sonntag müssen die Singoldstädter in der zweiten Runde des Totopokals Augsburg schon wieder ran. Beim SV Schwabegg wolle man unbedingt gewinnen, um weiter im Pokal dabeizubleiben. "Das ist so etwas wie der Lieblingswettbewerb unserer Jungs", sagte Christopher Detke. Denn solche Highlights wie das Spiel gegen den Regionalligisten Wacker Burghausen wolle man in Bobingen noch öfter erleben. Und das große Ziel Landesliga sollte auch nicht aus den Augen verloren werden. Allerdings müsste der Fußballgott die Bobinger Kicker in den nächsten Wochen etwas freundlicher behandeln und sie von weiteren verletzungsbedingten Ausfällen verschonen.

Das sind die nächsten Spiele: