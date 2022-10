Holt sich Langerringen die Herbstmeisterschaft?

Mit einem Sieg bei der Augsburger Viktoria wäre die SpVgg Vorrundensieger und der FC Königsbrunn kämpft um Platz drei - unsere Kreisliga-Vorschau.

Auch in der Fußball-Kreisliga Augsburg wird an diesem Wochenende die Vorrunde mit dem 15. Spieltag abgeschlossen. Der Spitzenreiter SpVgg Langerringen könnte sich den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters schon jetzt sichern und müsste dann nicht auf das noch ausstehende Wiederholungsspiel bei der SpVgg Westheim warten. Bei einem Sieg im Auswärtsspiel bei der TG Viktoria Augsburg könnten die Langerringer nicht mehr von der SpVgg Lagerlechfeld eingeholt werden.

Allerdings sollten sie sich gerade das Spiel der Lechfelder vom vergangenen Sonntag genau zu Herzen nehmen. Denn da verlor der klare Favorit gegen die Viktoria nach einer 2:0-Führung auf eigenem Platz noch mit 2:3. Das Langerringer Team von Trainer Andreas Holzmann strotzt nach vier Siegen in Folge gegen Teams aus der Spitzengruppe vor Selbstvertrauen. Auch Ausfälle von Spielern konnten zuletzt sehr gut kompensiert werden. So ersetzte beim 3:0-Sieg über den TSV Göggingen der junge Torwart Markus Weimeir den Stammkeeper Patrick Joder nahezu fehlerlos.

Joder ist noch im Urlaub und so wird Weimeir eine weitere Bewährungsprobe bekommen. Er ist eigentlich der vierte Torwart der SpVgg und hat vor seinem ersten Einsatz im Kreisligateam in dieser Saison nur zwei Spiele in der dritten und vierten Mannschaft absolviert. Um die beiden anderen Torhüter Manuel Botzenhardt und Burak Karakaya für die zweite und dritte Mannschaft spielberechtigt zu halten, rutschte Weimeir in den Kasten der Ersten. "Er hat sich diese Chance verdient", sagte Torwarttrainer Ralf Schultz und Weimeir enttäuschte ihn nicht. Bleibt zu hoffen, dass er seinen Kasten am Samstag an der Sportanlage Süd in Augsburg wieder sauber hält. Der Bezirksligaabsteiger Viktoria steht mit einer ausgeglichenen Bilanz von je fünf Siegen und Niederlagen sowie drei Unentschieden auf dem siebten Platz.

SpVgg Lagerlechfeld will Ausrutscher wettmachen

Die SpVgg Lagerlechfeld will ihren Ausrutscher bei der Heimniederlage gegen die Viktoria Augsburg möglichst am Samstag beim SV Ottmarshausen wieder wettmachen. Der Aufsteiger aus der Kreisklasse Nordwest hat sich nach sehr gutem Start auf dem Mittelfeldplatz neun mit 16 Punkten eingefunden. Zuletzt gab es eine 0:2-Niederlage beim FC Königsbrunn. Auf ihrem etwas speziellen Platz sind die Ottmarshauser nicht zu unterschätzen, dennoch sollten die Lechfeldhasen mit ihrem Spielertrainer Daniel Raffler ihrer Favoritenrolle gerecht werden können.

Zum Spiel um Platz drei der Vorrundentabelle kommt es im Duell der punktgleichen Mannschaften des TSV Zusmarshausen und des FC Königsbrunn. Beide haben 25 Punkte, aber Zusmarshausen hat die um drei Tore bessere Tordifferenz und noch ein Spiel weniger ausgetragen. Beide haben zuletzt mit 2:0 gewonnen, Zusmarshausen beim SSV Anhausen und der FCK daheim gegen Ottmarshausen. Es ist also ein Duell auf absoluter Augenhöhe, allerdings mit Heimvorteil für Zusmarshausen. Dass man aber auch dort gewinnen kann, hat vor Kurzem erst der TSV Königsbrunn bewiesen. Dieses Kunststück will Trainer Christian Jaut mit seinem FC-Team dem Lokalrivalen nachmachen.

TSV Königsbrunn auf der Erfolgswelle

Der TSV Königsbrunn schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle. Seit sechs Spielen ist das Team ungeschlagen und besonders die deutlichen Siege gegen die Abstiegskonkurrenten ASV Hiltenfingen und die U 23 des TSV Schwaben Augsburg gaben dem Team wieder das nötige Selbstvertrauen. Seit die Spieler Stefan Sailer und Daniel Schreiber die Führung der Mannschaft übernommen haben, läuft es richtig rund. Der zurückgetretene Spielertrainer Peter Müller fügt sich reibungslos als spielerische Stütze ins Team ein. So konnte sich der TSV mit 15 Punkten auf den zehnten Platz hocharbeiten und sich aus der Abstiegszone befreien. Einen weiteren Schritt könnten die Königsbrunner am Samstag gegen den Tabellenletzten SSV Anhausen machen. Der hat erst sieben Punkte sammeln können und ist auf Platz 15 in absoluter Abstiegsgefahr. Mit drei Niederlagen in Folge kommt das Team von Benedikt Schmid aus dem Anhauser Tal zum Königsbrunner Sportpark West. Mit einer ähnlich starken Leistung wie zuletzt sollte der Heimmannschaft die Wiederholung des Vorjahressieges gelingen.

Der ASV Hiltenfingen konnte sich eine Woche von der Niederlage beim TSV Königsbrunn erholen. Nun bietet sich dem Team von Spielertrainer David Bulik die Chance der Trendwende nach sieben Niederlagen. Denn es geht gegen die zweite Mannschaft des FC Stätzling und die hat gerade mal drei Punkte mehr auf dem Konto. Bei einem Sieg könnten die Hiltenfinger also den Relegationsplatz 13 verlassen. Allerdings ist dazu eine enorme Leistungssteigerung erforderlich. Zudem hofft der ASV darauf, dass die Verletzungen einiger Spieler auskuriert wurden. Die Stätzlinger haben zuletzt in Westheim 1:3 verloren, davor konnten sie allerdings den TSV Pfersee auswärts mit dem gleichen Ergebnis besiegen. Leicht werden es die Hiltenfinger also nicht haben.

Die Spiele der Teams aus dem Landkreissüden