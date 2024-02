Landkreis Augsburg

11:30 Uhr

Garten-Tipps: Was für Hobbygärtner jetzt zu tun ist

Plus Ein paar Schneeglöckchen wachsen schon. Ist es warm genug, um Blumen anzupflanzen? Was für Arbeit im Garten anfällt, erklären Experten aus dem Landkreis Augsburg.

Schneeglöckchen blühen. Auf in den Garten und endlich ein bisschen Farbe in das Ganze bringen, mag so mancher Hobbygärtner denken. Was Experten aus Gärtnereien und vom Gartenbauverein dazu sagen.

Eine kleine Maus streckt ihre Nase zusammen mit den Winterlingen neugierig der Sonnen entgegen. Foto: Angela Merk

Judith Jünger von Wörnergärtner in Königsbrunn sagt: "Winterlinge sind so ziemlich die Ersten, dann hat man so gelbe Teppiche im Garten." Auch andere Zwiebelpflanzen wie Narzissen, Hyazinthen und Schneeglöckchen wachsen jetzt schon gut. Besser sei es allerdings, die Zwiebeln im Herbst in der Erde zu verstecken. Wer sie im Februar anpflanzt, darf den Trieb aus der Erde herausschauen lassen, anstatt wie im Herbst nur die Zwiebel tief in der Erde zu verstecken. Primeln und Schleifenblumen hingegen vertragen die Kälte nicht gut, erklärt Judith Jünger. Besser sei es, sie in eine Schale zu pflanzen und nur tagsüber in die Sonne zu stellen und nachts hereinzuholen. Alternativ können über die Pflanzen ausgebreitete Fließtücher einen guten Schutz vor Kälte bieten.

