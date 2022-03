Autofahrerin prallt gegen Bäume: Mit Hubschrauber abtransportiert

Gegen zwei Bäume ist eine junge Autofahrerin in Gennach geprallt. Sie muss mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Glück im Unglück hatte eine 21-jährige Autofahrerin aus Langerringen bei einem Unfall in Gennach. Sie war am Freitag gegen 12.45 Uhr von Ettringen in Richtung Gennach unterwegs. Dabei sei sie aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen zwei Bäume gestoßen, ohne dass ein anderes Fahrzeug beteiligt war, berichtet die Polizei.

Ihr Auto wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt und die Fahrerin mittelschwer verletzt. Zur Behandlung wurde die Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Landsberg geflogen. (AZ)