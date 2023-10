Gersthofer Hallenbad: kein Sauna- und Bistro-Betrieb in dieser Saison

Im Hallenbad in Gersthofen gibt es im Herbst und Winter keine Gastronomie und keine Sauna. Warum das so ist und wie eine Zwischenlösung der Stadt aussieht.

Seit vielen Jahren gehört zum Hallenbad in Gersthofen ein Bistro mit warmen und kalten Speisen sowie eine Sauna im Untergeschoss. Badegäste nutzten das Angebot während ihres Besuchs, aber auch Gäste von außerhalb trafen sich dort zum Essen, Trinken und Saunieren. Vor allem die Sauna war bei Stammgästen beliebt. Sie verbrachten dort jede Woche einige Stunden zur Entspannung und zum geselligem Beisammensein. In dieser Saison ist das nicht möglich. Die Stadt arbeitet an einer Lösung.

Während der Sommerpause des Hallenbads war das zugehörige Bistro, das die Stadt Gersthofen verpachtet, stets geschlossen. Auch die Räumlichkeiten im Untergeschoss mit zwei Saunen und einem Dampfbad werden von der Stadt vermietet. Der Saunabetrieb lief ganzjährig, lediglich im August gab es jedes Jahr eine kurze Pause – heuer in den ersten beiden Augustwochen. Wer danach die Sauna aufsuchen wollte, musste jedoch feststellen, dass diesmal nicht wieder geöffnet wurde.

Gastro in Gersthofer Hallenbad: Geschäftsaufgabe aus wirtschaftlichen Gründen

Die Stadt bezieht Stellung: „Aus wirtschaftlichen Gründen hat die Saunapächterin den Betrieb der Sauna eingestellt“, sagt Pressesprecherin Wera von Witzleben. Daher werde in der gesamten Wintersaison 2023/2024 kein Betrieb stattfinden. Da es sich beim Bistro um dieselbe Pächterin handle, werde auch hier keine Öffnung erfolgen.

Man bemühe sich allerdings um eine Nachfolge für das Lokal. „Für den Übergang hat die Stadt Gersthofen einen Getränkeautomaten und einen Automaten mit Snacks aufstellen lassen. Des Weiteren wird zeitnah ein Kaffee-Automat folgen“, so von Witzleben.