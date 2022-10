Start für "Ärztehaus" in Graben - Stopp für Wohnprojekt daneben

Plus Auf mehr als 2000 Quadratmetern entsteht in Graben ein Wohn- und Geschäftshaus. Im Frühjahr soll es fertig sein. Der Bau direkt daneben liegt dagegen erst einmal auf Eis.

Ein Foto der Haupt-Protagonisten, ein Prospekt und weitere Utensilien. Das ist der Inhalt einer Kapsel, die mit dem Grundstein im Boden einer Baufläche in Graben vor einigen Tagen versenkt worden ist. Ein Projekt, das Grabens Bürgermeister Andreas Scharf als "Meilenstein" bezeichnet. Direkt neben dem Edeka-Markt bekommt Graben ein weiteres Wohn- und Geschäftshaus. Rund elf Millionen werden investiert.