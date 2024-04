Autofahrer nimmt Radler in Großaitingen die Vorfahrt

Der Radfahrer stürzt durch den Zusammenstoß und ist leicht verletzt.

Ein Radfahrer ist am Freitagmittag bei einem Unfall mit einem Auto leicht verletzt worden. Der 75 Jahre alte Autofahrer wollte in die Einfahrt des Supermarktes in der Augsburger Straße in Großaitingen abbiegen und übersah dabei den Radfahrer auf dem parallel zur Straße verlaufenden Radweg. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rettungsdienst behandelte die leichten Verletzungen des Radfahrer direkt vor Ort. Der Schaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt. (AZ)