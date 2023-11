Bergklänge auf dem Hochfeld

Plus Die Musikkapelle mit den Alphornbläsern und die Jugend der Brasserei und vom Beathof interpretieren Melodien unter anderem aus dem Alpenland.

Das Herbstkonzert des Musikvereins Großaitingen bot mit dem Motto „Bergklänge“ anspruchsvolle Werke aus der Welt der Berge, und damit waren nicht nur die Alpen gemeint. Zwar eröffnete Dirigentin Franziska Beyerlein mit der „Alpina Fanfare“ und leitete ihr Orchester dann zur „Kaiserin Sissi“ von Timo Dellweg über, doch dann ging es schon weiter zu den Wikingern mit der Anleitung, wie man einen Drachen zähmt. „How to train your Dragon“ heißt das Werk von John Powell.

Danach mischten sich die jungen Musikerinnen und Musiker von der „Brasserei“ und die ganz Kleinen vom „Beathof“ unter die Stammkapelle und erfreuten das Publikum bei den schwungvollen Stücken „Little Talks“ und „Mehr davon“, die von ihrem Leiter Valentin Scherer einstudiert und dirigiert wurden. Die Alphornbläsergruppe bereicherte das Ensemble mit tiefen Tönen bei der „Begegnung“, einer Komposition von Kurt Gäble. Der Moderator Ulf Birkenhauer spielte auf den Klimawandel an, als er zum Stück „Schmelzende Riesen“ überleitete.