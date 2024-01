Bürgerbus ist das beherrschende Thema bei der Bürgerversammlung

Bei der Bürgerversammlung in Großaitingen plädieren etliche Besucher dafür, dass der Bürgerbus "GOKel" weiterfährt. In Sachen Jugendarbeit hat sich einiges bewegt.

Der Beschluss des Gemeinderats, wonach der Bürgerbus GOKel nicht weiter betrieben werden soll, war in der Bürgerversammlung das Thema mit den meisten Wortmeldungen. Monika und Matthias Egger äußerten in einem schriftlichen Antrag mit einer Unterstützerliste ihr Bedauern und Unverständnis über diese Entscheidung. Sie argumentierten mit dem Hinweis auf die steigenden Fahrgastzahlen und im Hinblick auf soziale und umweltfreundliche Aspekte dafür, dass sich der Gemeinderat nochmals mit den genauen Kosten befassen und über eine mögliche Fortführung beraten soll.

Unterstützt wurde dieser Antrag durch Wortmeldungen von Hans-Joachim Kurz und Josef Waworka, der von Beginn an als Fahrer dabei ist. Waworka sagte, dass der Start des Bürgerbusses im Coronajahr 2021 sehr zäh war, sich dann aber mit steigenden Fahrgastzahlen als wichtige Hilfe besonders für ältere Menschen in Kleinaitingen und Oberottmarshausen entwickelt habe. Dies wurde von Susanne Werner bestätigt und Marwin Hillenbrand, Kreistagsmitglied der Grünen, plädierte dafür, dass sich der Gemeinderat nochmals anhand der tatsächlichen Zahlen und Kosten mit dem Thema befassen solle, da unterschiedliche Zahlen kursieren. Bürgermeister Erwin Goßner sagte dazu, dass der Kreistag Ende Januar über die Förderung beraten werde. Der Gemeinderat Oberottmarshausen hat unter dem Vorbehalt dieser Förderung für eine Fortführung gestimmt, die Entscheidung des Gemeinderats Kleinaitingen steht noch aus.

Darüber hinaus gab es weitere schriftliche Anträge und Anfragen. Martin Haßmann aus Reinhartshofen regte einen Gemeindezuschuss für privat errichtete Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher von jeweils bis zu 1500 Euro an, um das vorhandene Ausbaupotenzial besser zu nutzen. Weiter solle eine Ladeinfrastruktur für E-Mobilität geschaffen werden und die Gemeinde solle der kommunalen Verkehrsüberwachung Schwaben beitreten. Zu Verkehrsfragen äußerte sich auch die ÖDP-Kreisrätin Gabriele Olbrich-Krakowitzer. Sie stellte den Antrag auf Tempo 30 auf allen Seitenstraßen, bessere Ausleuchtung von Bushaltestellen und Einführung von Carsharing-Angeboten. Darüber hinaus solle ein Gemeindeblatt zur besseren Information der Bürger eingeführt und Fitnessgeräte im Ort aufgestellt werden. Baugrundstücke sollten von der Gemeinde nicht mehr verkauft, sondern in Erbpacht vergeben werden, um die Kosten für die Bauherren zu verringern.

Auch die Situation in der Kinderbetreuung war ein Thema, nachdem Bürgermeister Goßner erklärt hatte, dass in der Tagesstätte St. Nikolaus wegen Personalmangel seit August 2023 keine Krippenkinder unter drei Jahren betreut werden können und deshalb zwei Gruppenräume leer stehen. Der Neubau einer Kinderkrippe für zwei Gruppen beim Kindergarten St. Walburga in der Bahnhofstraße werde im August 2024 fertiggestellt und die Planungen bei St. Nikolaus laufen mit dem Ziel der Inbetriebnahme bis zum September 2026. „Das Problem ist aber, dafür das Personal zu finden“, sagte Goßner. Aktuell werden in beiden Einrichtungen 198 Kinder betreut, davon sind 14 unter drei Jahren. Der Waldkindergarten am Reinhartshofer Berg hat sich seit seiner Eröffnung im Jahr 2021 von 12 auf 31 Kinder fast verdreifacht.Weitere Fragen der Bes ucher betrafen den stockenden Weiterbau der Kanalsanierung und die noch nicht begonnene Verlegung des Glasfasernetzes.

Mobile Jugendarbeit nimmt Fahrt auf

Die mobile Jugendarbeit des Kreisjugendrings nimmt ab sofort Fahrt auf. Bürgermeister Goßner stellte mit Angela Klingler und Tim Novak die beiden Sozialpädagogen vor, die in den Gemeinden Großaitingen, Kleinaitingen, Oberottmarshausen und Wehringen für zunächst drei Jahre für die Jugend unterwegs sind. Die 23-jährige Angela Klingler stammt aus Großaitingen und wohnt in Reinhartshofen, Tim Novak ist 28 Jahre und war früher in der evangelischen Jugendarbeit in Schwabmünchen aktiv. Ihre Anlaufstelle befindet sich in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche am Beginn der Augsburger Straße. In den Sommerferien wird ein Stadtbauspiel für etwa 80 Kinder von 8 bis 12 Jahren aus den vier Gemeinden in Oberottmarshausen geplant.

Bürgermeister Goßner würdigte die ehrenamtlichen Leistungen der Feuerwehrmänner Günter Schuster (Großaitingen) und Reinhold Gebhard (Reinhartshofen), die nach vielen Jahren vom aktiven in den passiven Dienst wechselten, sowie das Engagement des Pfarrers Hubert Ratzinger, der mit dem päpstlichen Titel Monsignore ausgezeichnet wurde.

