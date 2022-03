Großaitingen

vor 17 Min.

Reinhold Gebhard aus Reinhartshofer erhält die Bürgermedaille

Plus Der Reinhartshofer hat sich in vielen Funktionen für seine Gemeinde eingesetzt. Jetzt wird er von der Gemeinde dafür geehrt.

Von Hieronymus Schneider

Auf der Bürgerversammlung ehrte Bürgermeister Erwin Goßner Reinhold Gebhard mit der Bürgermedaille „Pro Großaitingen“. Der Reinhartshofer Bürger ist in seinem Ortsteil über viele Jahre hinweg in der Vereinsarbeit führend tätig und steht als Vorsitzender seit dem Jahr 2000 an der Spitze des Soldaten- und Veteranenvereins Reinhartshofen-Hardt, nachdem er zuvor bereits der zweite Vorsitzende war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen