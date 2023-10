Einbrecher scheitert an Türe im Friseursalon in Großaitingen

Ins Innere eines Friseursalons in Großaitingen kam ein Einbrecher nicht. Der Sachschaden ist allerdings beachtlich. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person hat am Wochenende versucht, in einen Frisörsalon in der Schmiedgasse in Großaitingen einzubrechen. Der Versuch misslang allerdings. Der Täter gelangte nicht in das Haus und zog ohne Beute weiter. Doch an Fenstern und Türen des Salons entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro, berichtet die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 14. Oktober, 17 Uhr und Sonntag, 15. Oktober, 14 Uhr. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen. (AZ)