Großaitinger Gemeinderat sorgt sich um Hochwasserschutz an der Singold

Die Singoldufer sind in Großaitingen, ähnlich wie in Bobingen (Bild), oftmals zugewachsen. Das möchte der Gemeinderat ändern.

Plus Der Hochwasserschutz an der Singold war Hauptthema im Großaitinger Gemeinderat. Das Wasserwirtschaftsamt soll mit Nachdruck aufgefordert werden, die Reinigung und Ertüchtigung des Flussbetts in Angriff zu nehmen.

Im Gemeinderat Großaitingen machen sich CSU, FBU und Junge Liste Sorgen um den Hochwasserschutz macht. Bei den jüngsten Starkregenereignissen sei deutlich geworden, dass die Aufnahmekapazität des Flussbetts der Singold an ihre Grenzen komme, hieß es in einem gemeinsamen Antrag.

Mehrmals sei beobachtet worden, dass es nur noch wenige Zentimeter gebraucht hätte, um die Singold im Ortsbereich von Großaitingen über die Ufer treten zu lassen. Dies würde bei vielen Bürgerinnen und Bürgern Anlass zur Sorge geben und gefährde Anwesen und Eigentum. Außerdem sei der Uferbereich an vielen Stellen sehr stark zugewachsen. Speziell im Winter, wenn es zu Eisbildung komme, sei auch das ein Sicherheitsrisiko. Durch hohen Schlammeintrag sei mittlerweile die durchschnittliche Wassertiefe stark vermindert. Würde das Flussbett gereinigt, dann könnte die Singold im Ortsbereich Großaitingen ihre ursprüngliche Durchflussmenge wieder erreichen.

