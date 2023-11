Neue Windkraft-Gebiete: Das sind die Befürchtungen der Bürger

Plus Insgesamt 17 Einwände gegen die eine so genannte Konzentrationsflächen bei Reinhartshofen hat der Gemeinderat abgewogen. Welche Beschlüsse dabei herauskamen.

Die Sondersitzung des Großaitinger Gemeinderats zur so genannten Konzentrationsflächenplanung für Windkraftanlagen verfolgten etwa 30 Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ging um Stellungnahmen aus der zweiten öffentlichen Auslegung zur Teiländerung des Flächennutzungsplans. Werner Dehm vom Planungsbüro Opla erläuterte den Anlass und das Ziel der Planung. Laut Windenergie-Flächenbedarfsgesetz vom Februar sollen in Bayern 1,8 Prozent der Landesfläche für Windenergie ausgewiesen werden. Die Gemeinde verfolgt mit der Planung "das Ziel einer geordneten Konzentration mit Ausschlusswirkung" für das übrige Gemeindegebiet.

Nach dem ersten Ausschreibungsverfahren blieben zwei Konzentrationsflächen mit zusammen rund 240 Hektar im Waldgebiet bei Reinhartshofen westlich und östlich des Eggerhofs übrig. Ende August entschied sich der Gemeinderat mit knapper Mehrheit dafür, beide Flächen für Windenergie auszuweisen. Mit dem Beschluss ging der Änderungsplan vom in die zweite Beteiligung der Öffentlichkeit.