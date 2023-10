Norbert Müller ist wieder Gemeinderat in Großaitingen 

Norbert Müller rückt für Tobias Harrand im Großaitinger Rat nach. Für Müller ist es schon die zweite Amtszeit.



Im September teilte Tobias Harrand der Gemeinde Großaitingen mit, dass er sein Amt aus beruflichen Gründen niederlegt. Diese Entscheidung wurde nun vom Gemeinderat bestätigt. Harrand gehörte der Fraktion CSU/Junge Liste/Freie Bürgerunion seit 2014 an. Für ihn rückt nun Norbert Müller als Listennachfolger aus dem Wahlvorschlag der CSU nach. Für den 56-jährigen selbständigen IT-Administrator ist es bereits die zweite Amtszeit in diesem Gremium.

Er war bereits von 1996 bis 2006 Gemeinderat noch unter den Bürgermeistern Anton Burkhard und Franz Stellinger. Müller ist gebürtiger Großaitinger und im Vereinsleben seiner Gemeinde bestens vernetzt. Er übernimmt auch den Sitz im Kultur- und Sozialausschuss, sowie den Stellvertretersitz im Bau- und Umweltausschuss von Tobias Harrand.

Nutzungsänderung sorgt für Diskussionen

Ein Bauantrag zum Dachgeschossausbau fand zwar die mehrheitliche, aber keineswegs die einhellige Zustimmung des Gremiums. Es geht dabei um die Nutzungsänderung eines Bestandsgebäudes in der Schnitterstraße in eine Beherbergungsstätte. Im Dachgeschoss sollen sechs Zimmer mit insgesamt zwölf Betten eingebaut werden. Da es sich um ein allgemeines Wohngebiet handelt, ist eine Beherbergungsstätte nur ausnahmsweise zulässig. Der Bauherr weist vier Stellplätze nach und übertrifft damit die Vorschrift der staatlichen Garagen- und Stellplatzverordnung von zwei Plätzen. Einige Ratsmitglieder hatten Bedenken, dass dann Autos von Beherbergungsgästen in den umliegenden Straßen parken würden. Da aber die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden, stimmte der Gemeinderat der Nutzungsänderung und dem Ausbau des Dachgeschosses mit Zweidrittelmehrheit zu.

Termine in der Gemeinde

In der Sitzung gab Bürgermeister Goßner folgende Termine bekannt: Am 31. Oktober um 18.30 Uhr findet eine außerplanmäßige Gemeinderatssitzung zur Änderung des Flächennutzungsplans im Gemeindesaal an der Reinhartshofer Straße statt. Die nächste reguläre Gemeinderatssitzung ist am 21. November um 19.30 Uhr. Der Aitinger Advent wird wie gewohnt am Samstag, 2. Dezember, ab 15 Uhr am Alten Markt abgehalten. Die Veranstaltung wird mit den teilnehmenden Vereinen abgestimmt. Auf Nachfrage von Franz Wilhelm wegen offener Baustellen in der Reinhartshofer Straße sagte Goßner, dass die Firma Deutsche Glasfaser noch keinen verbindlichen Zeitplan für den Glasfaserausbau vorgelegt habe.

