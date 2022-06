Unbekannter hinterlässt in Großaitingen langen Kratzer an Auto

Die Fahrertüre eines schwarzen Seat Tarraco wird in Großaitingen beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein schwarzer Seat Tarraco wurde am Sonntag zwischen 15.15 und 20 Uhr in der Reinhartshofer Straße in Großaitingen beschädigt. Das Fahrzeug stand laut Polizei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie einen langen durchgehenden Kratzer an der Fahrertüre. Der Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen. (AZ)