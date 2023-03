Unbekannter verkratzt BMW in Großaitingen

In der Nacht auf Dienstag wurde in Großaitingen ein geparktes Auto verkratzt. Die Polizei sucht Hinweise.

Im Bereich der Buchenstraße in Großaitingen wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Fahrzeug mutwillig beschädigt. Der Geschädigte hatte seinen BMW abends neben dem Gehweg abgestellt und musste am nächsten Morgen feststellen, dass sein Auto rundherum tiefe Kratzspuren im Lack aufwies.

Durch die Kratzer entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise auf den Täter unter Telefon 08232/9606-0. (AZ)