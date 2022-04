Vandalismus: Unbekannte beschmieren Schützenheim-Tür in Großaitingen

Eine Notausgangstüre des Schützenheims in Großaitingen wird nachts beschädigt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Die Notausgangstüre des Schützenheimes in der Schützenstraße in Großaitingen wurde am Dienstag beschmiert. Laut Polizei wurden offenbar schwarze und weiße Edding-Stifte benutzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die zuständige Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen. (AZ)