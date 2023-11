Zirkus sagt Veranstaltungen in Großaitingen ab - und kampiert länger

Eigentlich wollte der "Circus Zomania" an zwei Wochenenden in Großaitingen auftreten. Das Wetter verhindere das, sagt ein Verantwortlicher.

Alfredo Frank vom "Circus Zomania" sagt: "Wir haben schon versucht aufzubauen." Das Risiko mit dem Wind und der Gefahr eines Unwetters sei aber zu groß. Eine Windböe, und das Zelt sei weg. Das würde laut Frank mehrere zehntausend Euro Schaden verursachen.

Der Auftritt am Wochenende falle deshalb aus. Die vier Familien mit insgesamt 13 Mitgliedern sowie die sechs Ponys - die Tiere seien nicht Teil der Show - warten laut Frank nun ab, was das Wetter mache. Und wollen länger in Großaitingen am Festplatz bleiben. "Wir hängen hier erst einmal fest."

Großaitingen freut sich meistens über Zirkusse

Bürgermeister Erwin Goßner bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass der Zirkus eine Verlängerung der Frist bis 27. November beantragt habe. "Wir haben das ohne Weiteres verlängert." Die nächste Station sei seines Wissens nach in Buchloe geplant. "Wir sind in der Vergangenheit auch schon enttäuscht worden von Zirkussen." Die Verantwortlichen von "Zomania" haben sich laut dem Bürgermeister bislang korrekt verhalten. Generell begrüße die Gemeinde es, wenn Zirkusse kommen. (mjk)