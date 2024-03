Arbeitssieg für den TSV Bobingen

In Bäumenheim siegten die Bezirksoberliga-Handballer des TSV Bobingen mit 26:30.

Für die Bobinger Handballer ging es auf der vorletzten Auswärtsfahrt der Saison nach Bäumenheim. Mit dem Tabellenzehnten hatte man zwar einen auf dem Papier schwachen Gegner, aber es war jedem klar, dass dieses Spiel kein Zuckerschlecken werden würde. Der TSV Bäumenheim wollte sich den Rest der nur noch kurzen Saison von seiner Schokoladenseite zeigen und am besten noch ein paar Siege mit seinen Fans feiern.

„Wer denkt wir kommen da hin und schießen die so ab wie beim Hinspiel, der schneidet sich ins eigene Fleisch. Wir müssen uns für die zwei Punkte richtig reinhängen, so viel ist sicher.“, so der Bobinger Trainer Tobias Müller in der Kabine vor dem Spiel. Genauso kam es auch. Die Bobinger Abwehr konnte sich zuerst nicht auf die unorthodoxe Angriffsweise der Bäumenheimer einstellen. So kassierten die Gäste ein ums andere Mal leichte Tore. Doch was in der Defense fehlte, konnte weitgehend im Stellungsspiel wieder herausgeholt werden. Mit schnellen Passfolgen und Torgefahr von jeder Rückraumposition gelang es, die Außen immer wieder freizuspielen. Andre Pfeffer auf links und Maximilian Wagner auf rechts nahmen diese Chancen dankbar an und verwandelten souverän. So konnten die Bobinger, wieder durch ein Tor von Rechtsaußen, zur Halbzeit mit 14:13 in Führung gehen.

Für die Singoldstädter war dies jedoch kein zufriedenstellendes Ergebnis. Nicht nur, weil man sich gewünscht hätte, das Spiel mit einer sicheren Führung im Rücken zu spielen, sondern auch, weil die Bäumenheimer ihre Chance witterten. Angefeuert von den vielen Fans wurde es nun hitzig in der kompakten Mehrzweckhalle. Die Bobinger mussten einen kühlen Kopf behalten und sich nicht von dieser Atmosphäre verunsichern lassen, was ihnen gut gelang. Ohne Eile zog man souverän von Minute zu Minute immer weiter davon, bis es in der 54. Minute 22:28 stand. Ab da war der Sieg sicher. Bei einem Endstand von 26:30 ertönte die Schlusssirene. „Es war das erwartet harte Spiel. Wir haben diesen Kampf angenommen und, vor allem in den letzten 20 Minuten klar gezeigt, dass wir die bessere Mannschaft sind“, so Jonas Vogt nach dem Spiel.

TSV Bobingen: Lukas Huber, Sebastian Lenz, Jonas Vogt (3), Leonard Naumann (3), Nico Deininger (3), Jonas Stadlmair (1), Maximilian Wagner (5), Moritz Müller (6/3), Andre Pfeffer (7), Florian Winkler (2), Benjamin Schüll (TW), Thomas Gebauer (TW)