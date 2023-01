BHC Königsbrunn beim Schlusslicht

Beim Schlusslicht Kissing müssen die Handballer des BHC Königsbrunn am Samstag ran. Doch auf die leichte Schulter darf man die Partie nicht nehmen.

Nach dem versöhnlichen Jahresabschluss gegen Günzburg startet die erste Herrenmannschaft des BHC Königsbrunn am kommenden Samstag mit der Partie gegen das Schlusslicht Kissing ins neue Jahr. Dass man in diesem Spiel als Sieger von der Platte gehen möchte, ist klar, jedoch wird das Tabellenschlusslicht definitiv etwas dagegen haben.

In der Hinrunde hatte die Mannschaft aus Kissing des Öfteren Pech und zeigte mit starken kämpferischen Leistungen immer wieder, dass sie eigentlich nicht in den Tabellenkeller gehört. Auch gegen den Tabellenprimus Schwabmünchen ließ man mit einem knappen Halbzeitstand von 13:15 aufhorchen. Zu oft bleiben diese Auftritte bisher allerdings ohne Belohnung. Man hat also einen angeschlagenen Gegner vor sich, welcher definitiv alles geben wird, um die Kehrtwende zu schaffen, und sollte daher mit aller Konzentration an die Aufgabe herangehen.

Aufseiten der Brunnenstädter kann man nach einer größeren Verletzten- und Krankenwelle zu Ende des Jahres nun endlich wieder auf einige Kräfte zurückgreifen. Leider muss man immer noch auf Shooter Nico Bartsch verzichten. Trotz dieser bitteren Nachricht für die Mannschaft war Coach Michael Hiermeier weiterhin mit vollem Elan dabei und ließ trotz der vollgepackten Weihnachtszeit etliche Einheiten absolvieren. Der BHC wird also fit und gestärkt ins neue Jahr starten. Wie immer hofft die Mannschaft auf eine Vielzahl an Mitreisenden in die Kissinger Paartalhalle. Anpfiff ist am Samstag, 14. Januar, um 19.30 Uhr. (AZ)